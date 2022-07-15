推動視力巡迴醫療逾20年 許明木獲頒衛福專業獎

花蓮門諾醫院副院長許明木推動視力保健巡迴車20多年，足跡遍布宜花東部落、離島、小學、機構等地區，提供衛教、篩檢等醫療服務，日前獲頒衛福部三等衛生福利專業獎章。

門諾醫院今天發布新聞稿指出，2001年起許明木就以「行動眼科醫院」為概念，推動視力保健巡迴車服務，前進醫療資源較缺乏的偏鄉地區，為兒童進行斜弱視篩檢、近視治療、糖尿病視網膜病變眼底篩檢及社區長輩防盲等服務。

行動眼科醫院團隊由許明木領軍，帶領驗光師、助理出動，為偏鄉弱勢民眾、身心障礙機構學員免費治療、配鏡，門諾醫院統計近6年，已篩檢逾2萬人次，為超過5000人免費配鏡。

許明木分享，看到部落長輩經篩檢與治療後，戴上眼鏡重見清晰世界，那種發自內心驚呼的神情，這份成就感跟感動，是支持著他繼續走出醫院服務的動力。

許明木今年72歲，為拉近與小朋友距離，練就一身模仿動物叫聲的口技，還因此獲得「小老鼠爺爺」的外號。

許明木行醫超過40年，全心投入偏鄉兒童及老人視力保健，12日獲頒衛福部三等衛生福利專業獎章。

許明木說，醫療的本質就是奉獻及社會責任，他希望這個理念能夠一直延續下去，更期盼有更多生力軍，一起走出醫院，進入偏鄉社區做服務，讓更多病患有「光明」的人生。