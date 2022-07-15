巡迴偏鄉為弱勢視力保健 門諾許明木獲頒衛福專業獎章

花蓮門諾醫院副院長許明木行醫超過40年，發現東部偏鄉醫療資源匱乏，以「沒辦法來的地方，我們就過去」的精神，啟動視力保健巡迴車，20多年來深入多個部落、學校做衛教、篩檢，改善偏鄉居民視力及生活品質，近日獲頒衛福部三等衛生福利專業獎章肯定。

許明木是眼科專業醫師，從2001年起以「行動眼科醫院」概念，不定期帶領驗光師、助理，深入偏鄉，足跡遍及宜蘭、花蓮、台東，甚至跨足屏東，就連交通十分不便的綠島、蘭嶼等離島，團隊也前往提供服務。

門諾醫院表示，花蓮中、南區少有眼科診所，偏鄉民眾若視力有問題，就醫非常不方便，還可能延誤治療錯過黃金期。視力保健巡迴車提供篩檢、衛教服務，從兒童的斜弱視篩檢到近視防治，以及糖尿病視網膜病變眼底篩檢、社區長輩防盲等，幫助視力不佳的弱勢兒老再次清楚看見美麗世界。

許明木帶領的行動眼科團隊為東部眼科巡迴醫療史在預防及保健開啟新頁，近10年來更在醫院及民間企業支持下，到花東多個偏鄉國中小學及特殊教育學校進行視力篩檢，也協助身心障礙成人教養院及社區長照機構長者們的眼睛檢查，根據門諾醫院統計，近6年已篩檢約2萬3000人次、超過5000人接受免費配鏡。

有趣的是，72歲的許明木經常到學校為孩子做檢查，還練就一身好口技，模仿動物叫聲減少學童看醫生的恐懼，因為模仿的維妙維肖，還被取了一個「小老鼠爺爺」的可愛綽號。

衛福部12日頒發衛生福利專業獎章，表彰對衛生醫療或社會福利領域具有貢獻的人士，許明木從時任部長的陳時中手中，接下三等衛生福利專業獎章，肯定他長期以來為改善視障者生活品質及能力所做的努力。