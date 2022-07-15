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腳趾甲受損變「凍甲」 難行走甚至痛不欲生

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄一名中年婦人因「凍甲」痛不欲生，所幸最後接受甲床重建術，免除拔指甲的酷刑。記者王昭月／翻攝
高雄一名中年婦人因「凍甲」痛不欲生，所幸最後接受甲床重建術，免除拔指甲的酷刑。記者王昭月／翻攝

俗稱「凍甲」的甲溝炎，常讓人痛不欲生，高雄一名中年婦女右腳趾甲受損後形成甲溝炎，痛到不能走，很擔心需拔掉指甲，所幸術後已經恢復。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，甲溝炎是甲床炎的一種，通常會紅、腫、痛及化膿，且患部時常復發，嚴重的個案甚至需拔除指甲治療，讓患者視為酷刑。傳統治療甲溝炎多半使用外用及口服抗生素或消炎藥，缺點是很容易復發。

楊椒喬說，這名中年婦人就醫時，大拇趾兩側甲溝紅腫，因此先幫她清創後，再於局部麻醉下進行甲床重建術，讓指甲切齊甲床，再將指甲與指肉縫合。

他表示，甲床重建術傷口小、恢復快，且可依指甲生長原理順著縫合的甲溝往前生長，降低往旁生長倒插指肉的機率，避免因拔除整片指甲，留下大的傷口。

患者 抗生素

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