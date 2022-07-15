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成大醫院長沈孟儒突聲明不績任 成大將派人代理

中央社／ 台南15日電

成大醫院院長沈孟儒昨天突然發出不續任聲明，距離任期屆滿只有16天，驚動醫界。成功大學副校長李俊璋今天表示，成醫代理院長人選最快下午敲定，8月1日上任。

上任將滿3年的沈孟儒，昨天突然發表不續任聲明；沈孟儒指出，他已完成階段性任務，即使不續任成醫院長，仍是專業醫師、科學家及熱情的教育工作者，期待成醫持續守護台南民眾健康，完成國家重大醫療建設。

沈孟儒的不續任聲明，驚動醫界，成功大學醫學院長沈延盛也發出聲明，說明成醫院長選任爭議始末，沈延盛表示，沈孟儒於任期屆滿前16天才發表聲明不續任，已嚴重衝擊成醫院務運作及未來。

沈延盛直指成大校長蘇慧貞接獲成大醫學院將成立成醫院長續任委員會後，長達4個月拒絕指派續任委員，而沈孟儒於6月16日醫學院務會議時，也未表明不續任。

李俊璋今天則告訴中央社記者，成大最快今天下午敲定成醫代理院長人選，8月1日上任。

李俊璋表示，過去3年，成大醫院在疫情下於醫療服務、臨床教育與研究表現，南部民眾印象深刻且感動；蘇慧貞相當關心成醫發展與未來，數個月來多次溝通及提供成醫院長續任意見，但未獲共識。

李俊璋說，蘇慧貞已接獲沈孟儒不續任的電子公文，校方將儘速依行政程序辦理成醫代理院長指派，讓醫院院務無縫接軌。

成大醫院 蘇慧貞 醫學院

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