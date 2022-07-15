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大鵬灣休閒特區睽違3年重開張 鵬管處端出好料喜迎重生
瞪違3年，屏東大鵬灣國家風景區BOT案廠商主動解約退場後，鵬管處6月完成移轉手續，今天起開放休閒特區部分公共設施，遊客可近距離觀賞2019台灣燈會保留並重新點亮的主燈「巨鮪來富」、「海之女神」和海上教堂，並有水上活動和觀光市集喜迎重生。
至於國際賽車場、飯店和卡丁車場寺大型設施，因要經重新招標程序，仍持續關閉。
大鵬灣國家風景區BOT案休閒特區占地百餘公頃，也是2019年台灣燈會和主燈「巨鮪來富」主場地；廠商打造包括國際賽車場、飯店、卡丁車場及輕航機場和遊湖等遊憩設施，但在營運15年後不堪營運虧損主動解約，在漫長司法仲裁程序結束後，鵬管處將以15億元購回無爭議場域設施，6月底完成點交和移轉手續，在關閉3年後解封，今起開放休閒特區部分公共設施。
鵬管處說，今起開放特區的公共設施，包括碼頭、大型燈飾和水上活動， 假日特別安排水上嘉年華活動，免費體驗獨木舟、立式划槳、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等各式水上活動，還可領取50元市集券與摸彩券，另有水上鋼鐵人表演及自力造筏賽活動，同時邀集20攤屏東觀光圈市集，遊客可從白天玩到夜晚，感受大鵬灣夏日魅力。
鵬管處說，被網友大讚史上最美的2019台灣燈會在屏東落幕後，屏東縣政府爭取保留主燈「巨鮪來富」、義大利國際設計大獎賽提名入圍的海底世界燈區「珊瑚之心」及鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼「海之女神」，成為大鵬灣的觀光新亮點和地標；今天重新開放後，燈飾夜間均重點點亮， 「巨鮪來富」每晚6至9時以光雕外部投射方式呈現，讓人重溫燈會時的感動。
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