快訊

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扶輪社「早篩肺癌」啟航 造福偏鄉萬名民眾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，今天舉行啟動儀式。記者李宗祐／攝影
國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，今天舉行啟動儀式。記者李宗祐／攝影

長久以來都市與偏鄉醫療資源分配不均，加上偏鄉地區醫療設施的可及性不足，減少偏郷民眾接受早期癌篩的機會；國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，共同推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，將為1萬名偏鄕社區民眾免費肺癌普篩。總監周伯良表示，希望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。

國際扶輪3470地區總監周伯良表示，雲嘉南偏鄉地區，醫療資源比較匱乏，為促進社區民眾健康，依循國際扶輪基金「疾病預防與治療」的方針，號召各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐資，結合成功大學醫學院攜手打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，可望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。

3470地區社區服務委員會主委鄭浩任醫師表示，肺癌個案存活率的高低，主要與診斷的期別有關，若能在第一期就診斷並接受治療，5年存活率可達90 %。目前低劑量電腦斷層LDCT 經國際實證，為早期發現肺癌的肺篩工具。衞福部國民健康署也宣布自7月1日起啟動LDCT肺癌篩檢計劃，針對重度吸菸者及具肺癌家族史2類族群，提供2年一次LDCT檢查。但對於自費檢查者因費用較高，且需在特定醫院，才能進行，對於醫療資源比較匱乏的偏鄕民眾，就診檢查也較為不便。

他表示，在國際扶輪共同捐贈250萬元與成大醫學院合作，由各扶輪社安排行動X光巡迴車，配合雙能無骨X光數位攝影及AI模型，判讀胸腔X光影像。預計將為1萬名偏鄕社區民眾，免費進行肺癌普篩，並將篩檢結果，提供後續進一步的追蹤，可有效達到早期示警目的。

成大外科部主任曾堯麟表示，這輛X光車除了傳統X光片外，還有新研發科技，同時照出來的有3張片子，除基本的X光片，另有可以將遮掩病兆骨頭去掉、另1張可以將軟組織摭掩掉，再依據人工智慧判讀。

X光普篩巡迴車啟航儀式，今天中午在嘉義基督教醫院戴德森國際會議中心舉行。嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立法委員王美惠、成大醫學院院長沈延盛、嘉義基督教醫院長姚維仁等受邀與會。國際扶輪3470地區總監周伯良暨雲嘉南地區各扶輪社長、社友們共同見證下正式啟航。

國際扶輪3470地區總監周伯良表示，希望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。記者李宗祐／攝影
國際扶輪3470地區總監周伯良表示，希望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。記者李宗祐／攝影

肺癌 普篩 偏鄉

延伸閱讀

獨／成大醫院爆院長懸缺爭議 「比日劇演得還精彩」

肺腺癌四期抗癌10年 65歲嬤能跑能種菜、開心含飴弄孫

南屯扶輪社完成張國輝遺願 今捐甘霖基金會1輛送餐車

率全國之先 台東滿40歲婦女免費乳房X光攝影

相關新聞

龜山島龜首土石崩落揚塵 遊客驚呼Discovery畫面

台灣東部海域昨天發生多起有感地震，宜蘭龜山島龜首今天早上出現大片土石崩落，墜入牛奶海，揚起陣陣煙塵，船上民眾看到驚呼連連...

潮境海灣美麗大海扇珊瑚 遭潛水客人為破壞破大洞

疫情趨緩加上天氣炎熱，基隆望海巷潮境海灣保護區潛水客大增，海科館卻發現海灣內美麗珊瑚大海扇骨折、玫瑰珊瑚破碎等潛水客人為...

巡迴偏鄉為弱勢視力保健 門諾許明木獲頒衛福專業獎章

花蓮門諾醫院副院長許明木行醫超過40年，發現東部偏鄉醫療資源匱乏，以「沒辦法來的地方，我們就過去」的精神，啟動視力保健巡...

腳趾甲受損變「凍甲」 難行走甚至痛不欲生

俗稱「凍甲」的甲溝炎，常讓人痛不欲生，高雄一名中年婦女右腳趾甲受損後形成甲溝炎，痛到不能走，很擔心需拔掉指甲，所幸術後已...

大鵬灣休閒特區睽違3年重開張 鵬管處端出好料喜迎重生

瞪違3年，屏東大鵬灣國家風景區BOT案廠商主動解約退場後，鵬管處6月完成移轉手續，今天起開放休閒特區部分公共設施，遊客可...

扶輪社「早篩肺癌」啟航 造福偏鄉萬名民眾

長久以來都市與偏鄉醫療資源分配不均，加上偏鄉地區醫療設施的可及性不足，減少偏郷民眾接受早期癌篩的機會；國際扶輪3470地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。