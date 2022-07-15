扶輪社「早篩肺癌」啟航 造福偏鄉萬名民眾

長久以來都市與偏鄉醫療資源分配不均，加上偏鄉地區醫療設施的可及性不足，減少偏郷民眾接受早期癌篩的機會；國際扶輪3470地區各扶輪社與成大醫學院合作，共同推動早期肺癌篩檢之X光普篩巡迴車，將為1萬名偏鄕社區民眾免費肺癌普篩。總監周伯良表示，希望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。

國際扶輪3470地區總監周伯良表示，雲嘉南偏鄉地區，醫療資源比較匱乏，為促進社區民眾健康，依循國際扶輪基金「疾病預防與治療」的方針，號召各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐資，結合成功大學醫學院攜手打造「早期肺癌篩檢－X光偏遠鄉鎮普篩檢巡迴車計劃」，可望增加偏鄉民眾的肺癌篩檢率，早期發現，早期治療。

3470地區社區服務委員會主委鄭浩任醫師表示，肺癌個案存活率的高低，主要與診斷的期別有關，若能在第一期就診斷並接受治療，5年存活率可達90 %。目前低劑量電腦斷層LDCT 經國際實證，為早期發現肺癌的肺篩工具。衞福部國民健康署也宣布自7月1日起啟動LDCT肺癌篩檢計劃，針對重度吸菸者及具肺癌家族史2類族群，提供2年一次LDCT檢查。但對於自費檢查者因費用較高，且需在特定醫院，才能進行，對於醫療資源比較匱乏的偏鄕民眾，就診檢查也較為不便。

他表示，在國際扶輪共同捐贈250萬元與成大醫學院合作，由各扶輪社安排行動X光巡迴車，配合雙能無骨X光數位攝影及AI模型，判讀胸腔X光影像。預計將為1萬名偏鄕社區民眾，免費進行肺癌普篩，並將篩檢結果，提供後續進一步的追蹤，可有效達到早期示警目的。

成大外科部主任曾堯麟表示，這輛X光車除了傳統X光片外，還有新研發科技，同時照出來的有3張片子，除基本的X光片，另有可以將遮掩病兆骨頭去掉、另1張可以將軟組織摭掩掉，再依據人工智慧判讀。