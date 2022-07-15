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和平島阿拉寶灣步道優化 開放預約探索最美日出秘境

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供

基隆市和平島公園阿拉寶灣是日出秘境，觀光局北觀處日前已經完成阿拉寶灣步道優化，消除步道階梯高低差，並將舖面材質更新為洗露骨材增加摩擦力，結合步道旁原生台灣百合以及豆腐岩自然地景，走起來更順暢，民眾可至官網線上預約導覽，享受秘境探索樂趣。

曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園阿拉寶灣，要預約才能進入。北觀處已陸續完成園區出入口、停車空間與候車亭、沐春跳台、遊客中心、藍海水池等既有遊客服務設施改善。同步將閒置空間活化、形塑親海與親近自然的環境，大幅提升休憩環境品質，帶動和平島公園觀光旅遊。

園區內休憩動線、活動空間以及資訊標誌等無障礙休憩環境，曾獲Svayam 最佳無障礙旅遊景點獎，及第九屆台灣景觀大獎風景遊憩類傑出獎暨年度大獎。

北觀處長陳美秀今天說，阿拉寶灣有全球最美日出封號，位和平島公園岩石管制區內，每年僅5月至9月開放預約導覽。阿拉寶灣秘境為海蝕、風化地形，可近距離一睹著名的豆腐岩、花豹岩、黑鳶岩等。

北觀處趁東北季風封閉期間進行環境整備，採通用設計手法，將阿拉寶灣原有步道階梯調整為通用坡道，並將表面材質由亂石片、塊石更新為洗露骨材，增加摩擦力抗濕滑，結合步道旁原生台灣百合以及豆腐岩自然地景。並已改善公廁採光通風、更新日出觀景台等休憩設施。

相關資訊及預約請參閱北觀處及相關網站:

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

和平島公園：https://www.hpipark.org/

和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供
和平島阿拉寶灣步道優化，開放預約探索最美日出秘境。圖／北觀處提供

和平島 通用設計 標誌

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