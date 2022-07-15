染疫醫護申請職災人數少的誇張 醫師職業工會曝2關鍵

國內新冠疫情蔓延，本土確診案例已破400萬例，第一線醫護人員面臨職場高染疫風險。但勞保局今年統計卻顯示，申請職業災害保險給付的醫護人員，截至6月底僅465件，顯見有相當大的職災黑數隱藏其中。醫師職業工會認為，職災認定程序不明及院方惡意阻撓是關鍵。工會說，醫護在職災認定及給付申請遭遇困境，呼籲勞動部及衛福部應提出具體改善措施，避免染疫醫護持續遭受不平等待遇。

醫師職業工會代表職業醫學科醫師張恆豪說，行業別染疫率是判定職災的重要指標，就醫學中心及區域醫院醫事人員約近15萬人，以保守估計全國確診率17.81%，推估有2.6萬名醫護人員曾確診，對比申請職災給465人，有相當大的落差。

立委洪申翰說，經整理資料發現，今年醫療相關行業確診員工數約有1萬3500人，還有非常多醫院沒有納入統計數據，向勞保局調閱資料發現，2年半來申請職災傷病及死亡給付醫療業人數為569人，申請普通傷病給付的醫療業勞工更不到2千人。

洪申翰指出，疾管署負責審核發放「執行第五類傳染病致傷病補助」，過去2年半來，申請醫護人員不到100位，「數據會說話，很多照顧大家身體健康的醫護人員，明明和大家一樣都繳了保費，却沒有去申請自己應有的給付和權利。」

台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台灣醫療工會聯合會最新問卷調查，共有454人參與。張恆豪說，調查發現，近5成醫護人員表示，服務單位確診率達3成以上，但近6成醫護在確診後沒有申請任何職災給付，更有高達86%醫護認為政府協助不足，造成勞工在工資及假別權益受損。

張恆豪說，醫療院所未依「職業安全衛生法」進行職災通報，過於廣大的職災黑數，將使未來職災預防政策制定時無法對症下藥，呼籲主管機關應做橫向勾稽掌握職災黑數，給付審核應從寬從速。

台大醫院企業工會理事長孫韶駿說，民眾常見誤解是，醫護都穿全套防護装備了，怎麽還會染疫？但第一線護理師須為病人濯食、協助穿衣、抽痰、翻身或活動等，疫情期間更衍伸幫忙拿外送餐點等工作，當面對多重共病症患者全責照護工作，甚至是病患或家屬情緒反應，如拉扯防護装備、吐口水及試圖逃離隔離室等行為，增加臨床照顧難度，成為染疫高危險群。

孫韶駿指出，此次調查，有65%醫護表示，並不清楚職災認定及給付申請的相關流程，同時有高達74%醫護認為，主管機關協助不足，工會近期在協助會員申請第五類補助過程中，也發覺院方不僅缺乏相關宣導，甚至連單位主管都不了解具體處理程序，導致醫護申請職災人數「少的誇張」，呼籲主管機關及院方應妥善宣導職災保險及第五類補助相關資訊，避免資訊落差導致勞權受損。

台灣醫療工會聯合會常務理事王曉暹說，工會接獲許多申訴，看到非常多醫院或機構明知院內感染率高，但在面對醫護反映職災問題時，卻想方設法刁難，包含攻擊性說詞，如「誰知道你下班會跑去哪裡？」、「你應該不差那幾千塊吧！」甚至要求醫護證明自己身上的病毒株序列與確診者是相同的，阻撓手法可說是無奇不有。

王曉暹說，這次調查，醫護在確診後沒有進行職災認定及給付申請，除不了解職災認定及給付申請流程外，最大宗理由是「擔心或實際面臨來自院方管理層的壓力」，顯見院方有意阻職災通報、給付申請，是職災黑數如此大的重要因素。

洪申翰說，接下來會加強監督衛福部、勞動部，積極宣導相關補助資訊，找出應通報職災而未通報的醫療業機構加強輔導，保障醫護人員依法應請領的補償。

立委邱顯智說，新冠疫情至今逾兩年，醫護人員協助國家篩檢和治療染疫者，不只是勞動權益被嚴重壓縮，自身也面臨極高的染疫風險。勞安署去年7月底發布職業因素引起「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19認定参考指引）」，彙整各國認定新冠肺炎職病判定標準，其中美國、法國、德國、南韓等國均採取「可反駁的推定補償資格」，落實「舉證責任倒置」精神。

邱顯智說，也就是說，這些國家中如果該行業別人員不幸染疫，除非雇主或國家能明確提出非屬職業病的證明，否則就應自認定為因公務染疫，但目前國內醫護人員在實務過程中，仍經常面臨來自院方壓力，或因相關流程過於繁瑣，以致使權遭受侵害。

邱顯智說，政府除了在染疫補償應從優從寬之外，更要積極排除執行面的障礙，呼籲勞動部及相關主管機關，針對惡意阻撓醫護人員申請職災認定的醫療院所，應訂定相關罰則予以懲處，同時應建立明確稽核機制，保障第一線醫護、防疫人員及相關高風險接觸工作者的勞動權益。