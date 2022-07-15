台南市蕭壠文化園區駐村藝術家陳哲偉 今辦「相遇」個展

台南市蕭壠文化園區「國際藝術村」駐村藝術家陳哲偉今天舉辦「相遇」個展，在A13館展出到9月15日。陳哲偉以錄像裝置記錄手法，呈現民俗中的「陰陽眼、無形仔眼中的世界」；他稱這特殊能力「超能力」。

陳哲偉表示，這族群因為擁有常人所沒有的感應力與精神狀態，常與身邊的人有隔閡，卻又隱身所謂「正常」的現代社會裡；「見與不可見、正常與異常的邊界何在？」成為取材靈感融入創作，他是以影像書寫不同族群的生活日誌與回憶。

蕭壠文化園區表示，陳哲偉專長新媒體藝術，駐村期間探察西拉雅族獨特的祀壺信仰與尪姨系統，走踏七股番仔塭阿立祖、麻豆尪祖廟角三元宮、隆田番仔田大公廨以及埔仔四社公廨，一一記錄「能看見好兄弟」的西拉雅尪姨威仁、拜觀世音菩薩為母親的玉珊、被視為智能不足村民的「超能力」，以藝術手法重新呈現在地常民目睹的無形與外界實體重疊的記憶，完成在蕭壠駐村的藝術創作。

展場以雙面投影方式呈現尪姨威仁、佳里居民玉珊口述記錄影像，穿插駐村工作坊與民眾互動，再以「信仰」作為「溫緩衝」，讓敘述者各自找到表述空間。現場另一側展出玉珊視為母親的觀世音菩薩影像，錄像交錯呈現，帶給民眾現實與虛構交錯、情境重組的想像。

陳哲偉指出，「相遇」以故事帶領民眾跳脫社會對既定群體刻板成見，大家隔閡、言語舉止不同一般的社會角色，世人對他們的評價有著傳統與現代不同論述，也讓人帶著溫柔、極具想像力去探尋，在民俗的理解外，作為人的存在、可見與不可見的意義。