六福村動物家族「移居」高雄壽山 10月開園正式亮相
高雄壽山動物園即將改造完成，一群來自六福村主題樂園的動物家族上月「移居」高雄，包括母獅「小乖」、野牛「娜娜」和孟加拉虎「胖虎」、「白點」、「小紅」等新成員加入，歷經一個月適應環境，新成員慢慢適應南部炎熱天氣，10月開園日到來就能跟大家見面。
高市觀光局指出，壽山動物園是台灣動物園暨水族館協會（TAZA）成員，友園之間常進行互訪溝通，這次壽山動物園與六福村主題樂園進行物種交流，六福村安排獅子、野牛與孟加拉虎南下，從交流物種、數量選擇、場地確認、運輸時間與方式及接收方的人力配置等細節都需要仔細討論。
此次物種交流也是六福村近年單趟運送動物數量較多的任務，由於高雄天氣比較熱，考量舒適的體感溫度，園方安排動物群在凌晨出發，中途適當休息，減少長途旅程不適；動物們在天亮抵達壽山，六福村也從特地從舊家帶來動物熟悉的氣味，讓保育員放入新房間內，希望降低動物們的陌生感。
經過一個多月檢疫觀察，壽山動物園率先讓非洲獅「小乖」外出走動，等10月正式跟外界見面。動物園主任莊絢智指出，為避免新加入動物身上有傳染性疾病，入住後有一段隔離檢疫期，通常都是一個月左右，主要觀察動物的行為與食慾，必要時進行糞便檢查及投藥，確定健康後才會讓牠到外面活動。
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