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綠島珊瑚礁遭破壞 縣府抓到兇手開罰3萬元！
台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁疑遭破壞，經縣府調查後，兇手竟是港區施工船隻，即依漁業法開罰3萬元，並要求檢討施工改善措施，若無法改善持續廠商開罰，最高罰15萬元。
農業處長許家豪說，該工程為莫蘭蒂風災中央復建工程，廠商因投放消波塊作業時，船機錨定即纜繩在海底拖拉，導致石朗保護區水下珊瑚礁被破壞，已開罰廠商並要求立即改善。
上月底有綠島鄉民及潛水客發現石朗保護區水下珊瑚礁疑遭破壞，紛紛向相關單位陳情，縣府接獲消息，即展開調查，發現為執行中災害復建工程廠商，因投放消波塊作業不慎所為。
縣長饒慶鈴要求農業處等相關單位，先行開罰要求及督導廠商確認施工方式，需無妨礙當地海底生態後再續行工作，另對於受損海底生態，也必必妥善復育，確保脆弱敏感的海洋永續。
許家豪說，目前已開罰3萬元，且雙方初步共識將要求廠商至綠島召開說明會議及進行潛點調查後，選擇更和緩的錨定方式減緩機組的衝擊力，避免大規模擾動及拖行當地珍貴海底珊瑚礁。
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