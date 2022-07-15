綠島珊瑚礁遭破壞 縣府抓到兇手開罰3萬元！

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁疑遭破壞，經縣府調查後，兇手竟是港區施工船隻，即依漁業法開罰3萬元，並要求檢討施工改善措施，若無法改善持續廠商開罰，最高罰15萬元。

農業處長許家豪說，該工程為莫蘭蒂風災中央復建工程，廠商因投放消波塊作業時，船機錨定即纜繩在海底拖拉，導致石朗保護區水下珊瑚礁被破壞，已開罰廠商並要求立即改善。

上月底有綠島鄉民及潛水客發現石朗保護區水下珊瑚礁疑遭破壞，紛紛向相關單位陳情，縣府接獲消息，即展開調查，發現為執行中災害復建工程廠商，因投放消波塊作業不慎所為。

縣長饒慶鈴要求農業處等相關單位，先行開罰要求及督導廠商確認施工方式，需無妨礙當地海底生態後再續行工作，另對於受損海底生態，也必必妥善復育，確保脆弱敏感的海洋永續。