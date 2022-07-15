今起買森林遊樂區電子門票 可抽露營車住宿1晚等好禮

購買國家森林遊樂區電子門票，除了環保、省錢，還可參加抽獎。今天起到9月30日止，只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票，並且入園使用，就有機會抽中Marshall質感藍芽喇叭 、Coleman手提式汽化燈、Airstream露營車住宿1晚等好禮。

此外，林務局近期也將推出多款電子套票，包括太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票。

林務局表示，為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區，同時推廣入園無接觸，自7月15日起至9月30日止，特別與豐趣科技股份有限公司合作，在「森林好好玩」網站推出抽獎活動，只要購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並且入園使用，就有機會抽中精美獎品。抽獎次數不限，每一帳號限中獎一次。

林務局指出，抽獎禮品包括Marshall 質感藍芽喇叭3組 、Coleman手提式汽化燈6組、STANLEY經典單手保溫杯10個 、NORDISK琺瑯杯30個、中華民國農會休閒綜合農牧場附設Airstream露營車住宿1晚（可2人入住）、與太平山、東眼山、滿月圓、阿里山與墾丁國家森林遊樂區電子門票（各10張）等。

此外，為讓民眾規畫出遊行程更方便，林務局也推出多款電子套票，如太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、內洞國家森林遊樂區與烏來台車來回乘車券套組、東眼山國家森林遊樂區雙人全票贈食堂消費券套組、台灣好行及阿里山國家森林遊樂區與電動遊園車套票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，購買套票組合均可獲得抽獎資格，可前往「森林好好玩」網站( https://forestpass.welcometw.com/ )購買。