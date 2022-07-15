快訊

南投4死案傳前員工涉案 鄰居爆他失業3年多走不出來

國務機要費案判決出爐 陳致中洗錢判1年、黃睿靚獲緩刑

纏訟16年！國務機要費除罪陳水扁獲判免訴 吳淑珍洗錢判2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起買森林遊樂區電子門票 可抽露營車住宿1晚等好禮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今起至9月30日，在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票，並入園使用，就有機會抽中Airstream露營車住宿1晚等好禮。圖／林務局提供
今起至9月30日，在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票，並入園使用，就有機會抽中Airstream露營車住宿1晚等好禮。圖／林務局提供

購買國家森林遊樂區電子門票，除了環保、省錢，還可參加抽獎。今天起到9月30日止，只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區電子門票，並且入園使用，就有機會抽中Marshall質感藍芽喇叭 、Coleman手提式汽化燈、Airstream露營車住宿1晚等好禮。

此外，林務局近期也將推出多款電子套票，包括太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票。

林務局表示，為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區，同時推廣入園無接觸，自7月15日起至9月30日止，特別與豐趣科技股份有限公司合作，在「森林好好玩」網站推出抽獎活動，只要購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並且入園使用，就有機會抽中精美獎品。抽獎次數不限，每一帳號限中獎一次。

林務局指出，抽獎禮品包括Marshall 質感藍芽喇叭3組 、Coleman手提式汽化燈6組、STANLEY經典單手保溫杯10個 、NORDISK琺瑯杯30個、中華民國農會休閒綜合農牧場附設Airstream露營車住宿1晚（可2人入住）、與太平山、東眼山、滿月圓、阿里山與墾丁國家森林遊樂區電子門票（各10張）等。

此外，為讓民眾規畫出遊行程更方便，林務局也推出多款電子套票，如太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、內洞國家森林遊樂區與烏來台車來回乘車券套組、東眼山國家森林遊樂區雙人全票贈食堂消費券套組、台灣好行及阿里山國家森林遊樂區與電動遊園車套票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，購買套票組合均可獲得抽獎資格，可前往「森林好好玩」網站( https://forestpass.welcometw.com/ )購買。

森林遊樂區 太平山 墾丁

延伸閱讀

美好的朝聖！ 南投萬大北溪「野溪溫泉」輕鬆抵達的峽谷末世美景

180歲茄苳樹抵用園區整地費 八大森林董座特助遭判刑

全台僅分布一處 17種極度瀕危植物一次展出

台中／親子健行推薦！大雪山國家森林遊樂區 步道、餐廳、住宿全紀錄

相關新聞

獨／統聯1656路線即日起停駛 替代方案出爐

新北板橋往返屏東旅客注意了。統聯客運1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運，欲從板橋前往屏東的旅客請改搭1660路線（板橋-高雄），並在中港轉運站轉乘1613路線（台北-屏東）；從屏東前往板橋的旅客，則需先搭乘1613路線再到中港轉運站換乘1660路線。

中部血庫剩2.2天！O型血剩1.7天 急調台北400袋血應急

中部疫情近期緩降進入平原期，但醫療用血鬧血荒。台中捐血中心統計，受疫情影響，中部血庫在昨天下午1時，平均用血量僅剩2.2...

綠島珊瑚礁遭破壞 縣府抓到兇手開罰3萬元！

台東縣綠島石朗保護區水下珊瑚礁疑遭破壞，經縣府調查後，兇手竟是港區施工船隻，即依漁業法開罰3萬元，並要求檢討施工改善措施...

獨／成大醫院爆院長懸缺爭議 「比日劇演得還精彩」

國立成功大學附設醫院現任院長沈孟儒任期在7月底將到期，昨天突然發出給全院的「卸任聲明」，表達不再續任，但隔兩小時後，成大...

整理包／下半年出遊必看！國旅補助最高1500元、3折玩遊樂園 一次搞懂申請步驟

度過上半年的嚴峻疫情後，交通部為了振興受到重創的觀光相關產業，爭取55億元預算推出「悠遊國旅補助方案」，期盼國人在目前疫情趨緩下走出戶外，活絡國內經濟。其中針對個別旅客推出的住宿和遊樂園優惠，對一般民

今起買森林遊樂區電子門票 可抽露營車住宿1晚等好禮

購買國家森林遊樂區電子門票，除了環保、省錢，還可參加抽獎。今天起到9月30日止，只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。