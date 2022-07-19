你也有這些問題嗎？十大熱議皮膚困擾一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「皮膚困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大常見皮膚疾病。

皮膚，不只是我們的門面，更是人體對外部環境的第一道防線，因此皮膚上任何的疾病、感染對人體來說都是首當其衝。而皮膚困擾五花八門，成因也各不相同，以下彙整網友最熱議的十大皮膚困擾，你是否也曾經歷過？

維持乾淨皮膚關鍵是「別手癢」 避免潮濕是抑制黴菌不二法門

談到皮膚相關的困擾，「青春痘」、「異位性皮膚炎」等最受到大眾關注，兩者若護理不當，皆容易在身體表面留下疤痕，也因此有許多網友分享自身經驗，呼籲其他人無論如何真的不要手癢，像是「痘痘真的不要擠，死都要忍住」、「有次擠（青春痘）不乾淨，直接腫一個超明顯」、「異位性皮膚炎也是，冬天癢千萬別抓」等等，由於出門在外，手難免四處碰觸，如果再接觸到有傷口的皮膚，手上累積的不少細菌便會跟著侵入人體、造成發炎反應，傷口的復原速度也就跟著被拖累。

而在四肢方面的困擾也時常被提及，例如「灰指甲」、「香港腳」等，就有民眾請益該如何預防，引來許多回應，如「我是洗完澡一定會擦乾腳，避免潮濕」、「穿吸汗力強的襪子」等等，表示應盡量保持乾燥，從根本上達到抑制黴菌滋生的效果。

除此之外，「水痘」可以說是許多人共同的童年記憶，也是皮膚相關困擾的焦點之一，就有人分享道「水痘真的好癢」、「小時候忍不住抓破，疤留到現在」。至於街坊傳言得過一次水痘就終生免疫的說法，其實是錯誤的，痊癒後未被消滅的水痘病毒會殘留在體內，待身體免疫力低下時便有可能再次發作，此時就是俗稱的「皮蛇」，不過也有人提到，只要做好規律生活、飲食正常等，維持免疫力，這些困擾便很難找上門。

無論是哪一種皮膚困擾，在發病時不僅癢起來要人命，有的更會疼痛、紅腫，甚至留下疤痕，可以說是許多人的惡夢之一，雖然十分難受，但其實不少皮膚困擾都可以提前預防，只要保持好日常衛生習慣，便不需太過擔心。

網友熱議TOP10皮膚困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》