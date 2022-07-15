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獨／統聯1656路線即日起停駛 替代方案出爐

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
統聯客運1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運，民眾須改搭1660路線並在中港轉運站換成1613路線，示意圖。記者曾原信／攝影
統聯客運1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運，民眾須改搭1660路線並在中港轉運站換成1613路線，示意圖。記者曾原信／攝影

新北板橋往返屏東旅客注意了。統聯客運1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運，欲從板橋前往屏東的旅客請改搭1660路線（板橋-高雄），並在中港轉運站轉乘1613路線（台北-屏東）；從屏東前往板橋的旅客，則需先搭乘1613路線再到中港轉運站換乘1660路線。

統聯客運表示，因營運許可到期，1656路線即日起停駛，乘客若搭乘統聯客運往返板橋及屏東需要在中港轉運站下車轉乘一次，公司會盡量減少旅客轉乘候車時間，但國道路況難料，請乘客多包涵。

統聯客運也說，因應1656路線停駛，停靠板橋轉運站的路線僅剩1660路線，也將增班由平日每日僅有4班次增加為6班次。

統聯客運說，7月起推出「搭統聯抽百萬現金」活動，周周抽1名10萬元現金得主，連續抽10周，第一期針對7月1日至7日間乘車的旅客抽獎，今天下午將開出第一期得獎者，請符合資格的旅客留意自己是否成為幸運兒。

統聯客運說，只要是「搭乘統聯客運中長途國道路線」、「購買統聯客運振興套票」或「使用統聯客運APP購票乘車」，每張車票都符合抽獎資格。

統聯客運公告1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運。圖／統聯客運提供
統聯客運公告1656路線（板橋-屏東）因營運許可到期，即日起停止營運。圖／統聯客運提供

屏東 國道 統聯

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