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免追垃圾車、免專用垃圾袋 iTrash攜手家樂福打造智慧垃圾收集站

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起於家樂福內湖店與三民店正式啟用2個iTrash新服務站點。記者黃筱晴／攝影
即日起於家樂福內湖店與三民店正式啟用2個iTrash新服務站點。記者黃筱晴／攝影

總是跟垃圾車時間對不上的忙碌上班族，除了花錢找人收垃圾，現在又有新的解決方案！自2020年起開始試辦的iTrash智慧垃圾回收整合服務站，已在台北市內湖區陸續陸續建置完成5座iTrash服務站，提供24小時的垃圾收集與資源回收服務，並結合悠遊卡支付功能，垃圾與廚餘收集採秤重計費，瓶罐回收則提供獎勵回饋，讓民眾可依照自己方便的時間至服務站投入垃圾或回收，再也不用追垃圾車，也不用等專用垃圾袋塞滿了才能丟。

注重環境保護與ESG企業責任的家樂福與iTrash攜手合作，即日起在家樂福內湖店與三民店正式啟用2個iTrash新服務站點，並於此2座服務站推出倒垃圾前0.5公斤免費的期間限定優惠。其中三民店位於松山區，也讓iTrash的服務範圍正式跨出內湖區，接下來也將往其他行政區繼續拓展服務，目標在未來1年內將增加30個服務站繼續擴大為民眾服務，預計在3年內佈局臺北市全區，設置180座服務站。家樂福也表示，願意提供地點，後續也會評估是否有其他的店別適合設置。

iTrash智慧垃圾桶免使用專用垃圾袋，一般垃圾以0.5公斤為單位，每單位6元（不滿0.5公斤，以0.5公斤計算）。瓶罐回收機限投入有條碼標示之PET 1寶特瓶，每10個回饋1元，鐵鋁罐每8個回饋1元，不足回饋單位時，資料將紀錄於悠遊卡中並於下次使用時累計。

iTrash智慧垃圾桶免使用專用垃圾袋，一般垃圾以0.5公斤為單位，每單位6元。記者黃筱晴／攝影
iTrash智慧垃圾桶免使用專用垃圾袋，一般垃圾以0.5公斤為單位，每單位6元。記者黃筱晴／攝影
瓶罐回收機限投入有條碼標示之PET 1寶特瓶，每10個回饋1元，鐵鋁罐每8個回饋1元。記者黃筱晴／攝影
瓶罐回收機限投入有條碼標示之PET 1寶特瓶，每10個回饋1元，鐵鋁罐每8個回饋1元。記者黃筱晴／攝影

家樂福 垃圾車 悠遊卡

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