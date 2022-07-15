中部血庫剩2.2天！O型血剩1.7天 急調台北400袋血應急

中部疫情近期緩降進入平原期，但醫療用血鬧血荒。台中捐血中心統計，受疫情影響，中部血庫在昨天下午1時，平均用血量僅剩2.2天，低於7天安全庫存量，為急缺用血，其中又以O型血僅剩1.7天最缺，緊急向台北調400袋血，呼籲民眾踴躍捐血。

台中捐血中心說明，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，去年6月疫情高峰，曾低於4天，今年6月受疫情，約三成活動取消，加上天候不穩定，用血每天仍需約1800袋，入不敷出，血庫存量一路下探到剩不到2天，近日雖疫情趨緩，但血庫存仍急缺用血，甚至多度向北部調血。

台中捐血中心統計，昨天下午1時，血庫存量平均僅剩2.2天，處於急缺用血，其中O型1.7天、A型2天、B型血2.7天、AB型6.1天。

台中捐血中心指出，捐血環境定時清消，目前未因捐血而確診，請大家戴好口罩、手部清潔、放心捐血。近期曾確診新冠肺炎者，痊癒14天後就可以捐血，確診新冠肺炎而無症狀者，自確診日14天後就可以捐血。