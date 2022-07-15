今起水氣偏多這些地區有陣雨 高溫上看37度、花東焚風

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今天開始台灣附近轉為西南風的環境，水氣偏多，清晨期間中南部開始有局部短暫陣雨，以南部地區較為明顯，雖然雨勢不大，不過中午之前可能有陣雨發生，中南部從今天開始一直到下周一，早上外出攜帶雨具。

林琮訓說，午後各地山區有熱對流發展帶來雷陣雨，有局部短時較大雨勢的機會，因此下午需要留意的是山區的部分，如果前往山區活動，中午過後要隨時注意周遭的情況，午後雷雨來得又快又急，而對流會往東北的方向擴散，因此在宜蘭、花蓮的市區、平地有機會受到影響，也出現雷陣雨的情況。

他表示，預估明後天的晨間降雨會比今天來得明顯一些，中南部沿海、平地有較明顯的對流發展移入帶來較大雨勢的機會，仍然是以南部地區感受會最大，且這幾天適逢年度大潮，又碰上降雨，在海邊活動的風險會比較高，要隨時留意風浪的狀況。

氣溫方面，中南部地區因為降雨較多的關係，雲層較厚，高溫相對會緩和一點、32-33度，內陸地區35-36度高溫，北部及東南部地區因為這次西南風較強，北部地區受到沉降作用影響，因此天氣狀況雖然比較好，不過高溫會相當明顯，容易出現超過36-37度，反而比中南部還要來得熱，花東有焚風發生機會。

林琮訓說，下周二、周三太平洋高壓逐漸增強，台灣環境轉為偏南風，中南部的晨間降雨減少，但午後各地山區仍然有雷陣雨，而北部的平地也會開始受到影響，不過預估對流發展的強度有限，瞬間雨勢可能較大，但持續時間不長。