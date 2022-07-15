獨／成大醫院爆院長懸缺爭議 「比日劇演得還精彩」

國立成功大學附設醫院現任院長沈孟儒任期在7月底將到期，昨天突然發出給全院的「卸任聲明」，表達不再續任，但隔兩小時後，成大醫學院院長沈延盛也在醫學院網站上發出一份措辭嚴厲的聲明，除了指沈孟儒在任期屆滿前16天突然表示不續任，將造成相關作業來不及，院長一職懸缺，影響醫院運作外，並指是校長蘇慧貞4個月以來一直不願指派續任委員，造成沈孟儒的續任案延宕，兩份聲明將這場「白色巨塔大亂鬥」徹底浮上檯面。

成大最近風波不斷，蘇慧貞任期將在明年1月底屆滿，學校目前正進行新任校長遴選，但日前卻傳出「內定說」，網路上攻擊黑函紛傳，也造成罕見的國立大學選任新校長推薦人數不足的情況，如今又發生醫學院院長公開指責校長壓公文，影響醫院營運，外界驚訝之餘，也對內部的八卦感到興趣。

據了解，沈延盛與沈孟儒兩人的任期都在今年7月底到期，原本兩人都有續任的意願，但從去年底相關的爭議就不斷，沒想到風波愈演愈烈，終於在昨天引爆。白色巨塔內的傳聞相當多，有人指出背後牽涉到成大目前正在興建中的老人醫院，及規畫中即將在台南沙崙成立的新院區，經費多達數百億元，才會讓原本單純的續任案，衍生風波，不僅府院高層都介入協調，甚至還有成大高層受到黑道的威脅，內容比連續劇的狗血劇情還精采。

對此，相關人士都低調不願回應，成大發言人副校長李俊璋表示，可能趕不及在8月前完成醫院新任院長的遴聘，未來會依法由校長指派代理院長，直到選出新院長，不會讓院務空轉；但對此，醫學院高層又有不同意見，「依法不是由校長指派代理院長，而應由醫學院提供名單給校長圈選」，看得出來在相關的爭議在浮上檯面後，另一場大亂鬥才正要開始。

李俊璋表示，目前無法得悉校長看法，但據他了解，4個月中校長與沈延盛兩人曾多次對醫院院長續任一事交換意見，並非對此不聞不問，至於牽涉到數百億元經費相關，則「毫無所悉」。

沈孟儒昨天主持任內最後一次的院務會議後發出卸任聲明，細數任內政績外，表達「任期屆滿後將不續任院長的職務」，由於過去歷任院長大多都是連任共6年，他僅擔任院長一任3年、突然宣布讓外界驚訝，外傳他是成大新任校長的大黑馬，已經登記參加新任校長遴選，但本人與學校都未證實此事。

在沈孟儒發出聲明後，沈延盛也發出千餘字的聲明，張貼在網站上，據他身邊的人形容「實在是忍不下去」，聲明中指出沈孟儒早就表達續任意願，有相關會議紀錄可證，醫學院才會籌組續任委員會，但沒想到沈孟儒卻在任期屆滿前16天，丟出卸任聲明。

沈延盛在聲明中表示，依法委員會有9名委員，除了醫學院院長外，校長需指派1人、醫學院院長選任3人、醫學院院務會議不記名投票選出4人，他在3月1日就已呈報公文給校長，請校長指派人選，但至今卻未能有人選，讓委員會無法開會就沈孟儒是否續任一事做出決議。