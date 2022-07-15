中南部局部雷陣雨 台東焚風效應將出現38度極端高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區午後亦偶有局部雷陣雨，並有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮說，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上；台東地區則在西南風背風面，另有焚風效應局部地區將出現38度以上的極端高溫；各地皆應注意防曬、防中暑。今天北部24至37度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至38度。

吳德榮表示，下周二、周三太平洋高壓逐日增強，各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨的範圍縮小、機率逐日降低。下周四熱帶大陸氣團乾熱空氣逐漸東移出海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。