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疫情後被遺忘的免疫力低下患者 藝人唐玲最擔心這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藝人唐玲去年5月疫情爆發時，躲在家2個月而錯過該月回診，結果回院檢查發現卵巢異常腫大，竟是胃轉移惡性腫瘤，今年年初進行卵巢摘除手術，擔心不小心確診，身體恐怕承受不住。圖／台灣癌症基金會提供
藝人唐玲去年5月疫情爆發時，躲在家2個月而錯過該月回診，結果回院檢查發現卵巢異常腫大，竟是胃轉移惡性腫瘤，今年年初進行卵巢摘除手術，擔心不小心確診，身體恐怕承受不住。圖／台灣癌症基金會提供

新冠疫情趨緩，但血癌、器官移植、愛滋病（HIV）及先天性免疫不全，或接受化放療、免疫製劑治療等患者，因自身免疫力低下，施打新冠疫苗產生抗體與保護力比一般人低，面對疫情心中仍充滿恐懼。醫師表示，血癌病患接種疫苗後僅5成產生抗體反應，器官移植病患則僅有3成1，呼籲除接種疫苗外，也有注射抗體方式提供保護。

一名50多歲腎臟移植患者，長期服用免疫抑制藥物，打了3劑疫苗仍沒有抗體，醫師特別叮囑，為避免感染，不要外出跟他人用餐，但他現在擔心「解封後，公司不再准許居家辦公，他該怎麼辦？

藝人唐玲也說，去年5月疫情爆發時，她躲在家2個月而錯過該月回診，結果回院檢查發現卵巢異常腫大，竟是胃轉移惡性腫瘤，今年年初進行卵巢摘除手術，近期又被醫師評估需接受化療，一方面害怕治療，也擔心化療後免疫力更差，若不小心確診，身體恐怕承受不住。

台灣病友聯盟與台灣癌症基金會於今年4月進行「病友疫情困境調查」發現，近8成病友已打完3劑新冠疫苗，但有3成5病友擔心疫苗保護力仍不足。台灣移植醫學學會理事長吳麥斯說，依國外臨床研究顯示，免疫低下病患施打新冠疫苗後，抗體反應確實不如一般人。

吳麥斯說，於抗體數量表現也是如此，依國外臨床研究顯示，自體免疫疾病患者比一般人低1.2倍、血癌病患低1.4倍、器官移植者更是低於23倍，因此在保護力不足下，免疫低下病患即使施打疫苗，比一般人確診後引發重症與死亡風險較高，加護病房使用率為1.5倍，死亡率則是2倍。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，依指揮中心公佈新冠肺炎死亡人數，截至本周三，其中癌症病友染疫死亡占總死亡人數13%，原因是癌友自體免疫力低下，即便接種第三、四劑疫苗後，保護力仍不如一般人，且打疫苗時可能須暫停治療，或化療期間不建議打疫苗所致。

此調查發現，過半病友認為疫情影響就醫治療，超過6成病友擔心有較高的染疫風險，因此害怕出門或與人接觸。台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，身為洗腎患者，曾聽聞有病友於疫情期間，每次回診都非常恐懼，心生憂鬱，除治療外幾乎足不出戶，導致需要看身心科。

吳麥斯說，目前解封後歐美等國，為防止免疫力低下病患族群染疫，除接種疫苗外，也有注射抗體方式提供保護，建議免疫低下病患可與醫師討論評估施打抗體，降低染疫的心中憂鬱。

新冠疫苗 疫情 患者

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