酷熱、陣雨東南西北都不同！一圖看懂未來三天天氣變化

中央氣象局指出，明日起至周末將會是盛夏遇上西南風的天氣，北、東部要慎防酷熱，中、南部則要防範陣雨，背風側之宜蘭及各地山區有午後雷陣雨，天氣變化較大，呼籲民眾可透過氣象局網站雷達回波、定量降水預報等服務來掌握當下以及近期的天氣狀況。

氣象局指出，明日起三天北部要注意防曬、防中暑，天氣晴時多雲，僅山區午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區更有37度左右高溫，整體天氣晴朗炎熱、降雨機率偏低、高溫時間偏長。

中南部天氣較不穩定，外出備雨具、注意雨勢，高溫約29至34度，沒下雨時稍感悶熱。降雨趨勢方面，中南部地區夜晚至清晨、上午由沿海往內陸擴展，中午至下午，則因為熱力作用加成，內陸、山區易有雷雨發展，也因為正逢年度天文大潮，西南部沿海漲潮期間須留意海水倒灌、局部淹水情況。