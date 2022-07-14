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台鐵也要拚國旅！郵輪列車最高折1500元

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵也拚國旅振興，環島之星、郵輪式列車、藍皮解憂號等遊程都提供折扣優惠。報系資料照
台鐵也拚國旅振興，環島之星、郵輪式列車、藍皮解憂號等遊程都提供折扣優惠。報系資料照

隨著本土疫情日漸趨緩，民眾踴躍施打疫苗，於夏日來臨之際政府推出觀光旅遊補助方案，迎來國內觀光旅遊曙光，台鐵局亦推出多項振興鐵道旅遊方案，期提升市場熱絡度，增加旅客多樣性選擇。台鐵環島之星指定遊程與郵輪式列車系列行程，每房再折扣1300元。郵輪式列車早鳥優惠最高再省1500元；TR-PASS三日券8月起購票享優惠，三日券四人同行版可折1000元等。

台鐵局說明，環島之星指定遊程與郵輪式列車系列行程，每房再折扣1300元，郵輪式列車早鳥優惠最高再省1500元，詳情請查詢易遊網旅行社訂位資訊。

台鐵局也說，藍皮解憂號系列行程，指定團體行程加贈藍皮限定款陶瓷 磁鐵好禮，詳請請查詢雄獅旅行社訂位資訊。

台鐵局TR-PASS三日券自8月1日至12月31日(以購票日認定)購票享票價優惠，TR-PASS三日券一般版全票原價1800元，優惠價為1500元；優待票(孩童、敬老、愛心)900元，再優惠為800元。TR-PASS 三日券四人同行版原價4200元，優惠價為3200元。

台鐵局也說，台鐵局各車站，如台北、萬華、板橋、南港、臺中、新左營、屏東、潮州等車站商場商家業者，亦推出各自專屬如會員來店禮、消費滿額贈、抽獎、餐飲、住宿等相關優惠活動(各車站商場業者官網資訊如附件)，響應政府振興方案，民眾在等車及旅遊休憩的同時，可以前往購物消費，享受美食、伴手禮提袋及住宿等服務。

台鐵 郵輪

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