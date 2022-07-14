共享機車「臭帽」終於有解 WeMo推防臭材質吸客
共享機車愈來愈夯，不少民眾覺得真的很方便，唯獨共用安全帽的「氣味」令人崩潰，有網友抱怨，尤其是遇到下雨天，一不小心帶到「臭安全帽」，保證頭臭一整天。為此，共享機車業者WeMo Scooter今宣布，將於今夏推出全新無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，選用醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，好讓用戶於酷熱、梅雨季來臨時，有更好的騎乘體驗。
據交通部統計資料顯示，每百人中就高達97位擁有機車，而去年台北市政府的數據指出，使用共享機車的人口比例約22%，居世界之冠。
WeMo Scooter表示，共享機車服務提供廣大民眾解決通勤、出遊上轉乘及交通上的便利，但共享機車安全帽，亦為廣大共享機車用戶較有顧慮的痛點，尤其在極端天氣的影響下騎乘，實在是一大考驗。
目前全新升級的安全帽2.0已完成測試，並在逐步全面導入階段，不少網友搶先體驗後，紛紛表示簡直就是臭味救星。威摩科技WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，這次推出安全帽升級服務，希望提供用戶有更好舒適的體驗。
吳昕霈說，為了慶祝全新WeMo安全帽2.0上線，即日起同步推出夏日出遊計畫「夏日無限Mo式啟動」，民眾只要花350元，就可於24小時內無限換車騎到飽，還可再享60元騎乘券回饋，換算下來相當於平時騎程費率不到1折，即日起限量開售，名額有限售完為止。詳情可上活動官網查詢，網址為https://www.wemoscooter.com/summersale2022。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言