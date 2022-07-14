格蘭菲迪攜手國家兩廳院，Jazz Flavours品酩會穿梭爵士時光

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2022年適逢國家兩廳院「夏日爵士」藝術節20週年，格蘭菲迪（Glenfiddich）今年首度攜手國家兩廳院，舉辦「兩廳院X格蘭菲迪Jazz Flavours品酩會」，將威士忌品飲與爵士樂現場演出相結合。在搖擺樂聲中不但以品牌的「領路者精神」，呼應爵士樂創新不懈的熱情，也成為國內第一個在「夏日爵士」藝術節中正式售票、將威士忌品酩帶入國家級藝術殿堂的威士忌品牌。

格蘭菲迪品牌大使James表示，爵士樂與威士忌的關係是非常密切的。「回溯1920年代美國頒布禁酒令，造成私酒跟Speakeasy地下酒吧大行其道，擔負酒吧招徠客人重任的爵士樂團，也跟著欣欣向榮。」

低音提琴演奏家王群婷、薩克斯風演奏家謝明諺、格蘭菲迪品牌大使James（左起），爲「兩廳院X格蘭菲迪Jazz Flavours品酩會」揭開序幕。 記者吳致碩／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成千上萬的地下酒吧，加上酒吧裡的繽紛爵士樂，便成就了極具活力的「咆哮廿年代（Roaring Twenties）」。James分享：「知名豎笛爵士樂手亞提蕭（Artie Shaw），有句名言是這樣說的：『爵士樂誕生於威士忌酒桶當中（Jazz was born in a whisky barrel.）』。」

格蘭菲迪延續品牌「Maverick領路者精神」，成為國內第一個在兩廳院舉辦品酩會的單一麥芽威士忌品牌。 記者吳致碩／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這場別開生面的「兩廳院X格蘭菲迪Jazz Flavours品酩會」，就在格蘭菲迪品牌大使James、薩克斯風演奏家謝明諺與低音提琴演奏家王群婷的領路下展開。為了向「夏日爵士」藝術節邁向20週年致敬，這場品酩會所品飲的酒款，清一色是格蘭菲迪的中高年份威士忌，除格蘭菲迪18年外，更包括3款格蘭菲迪奢華系列（Grand Series）——格蘭菲迪21年蘭姆酒桶、格蘭菲迪22年雪莉之王以及格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶，帶領觀眾在醇厚威士忌與爵士樂中輕鬆遊走，隨音樂搖擺。

品酩會供品飲4酒款，分別是格蘭菲迪18年與3款奢華系列酒款——格蘭菲迪21年蘭姆酒桶、22年雪莉之王與23年頂級法國葡萄酒桶（左起）。 記者吳致碩／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

薩克斯風演奏家謝明諺，首先帶觀眾回到1930年代，帶來1939年誕生的爵士經典名曲《哈林夜曲（Harlem Nocturne）》，煽情Blues曲風下的薩克斯風迷人音色，彷彿是詩人的吟唱。在《哈林夜曲》樂聲中品飲的酒款，是格蘭菲迪18年，在輕盈的果香之外，還帶有厚實優雅的木質調香氣，相互交織成為味蕾上的迷人主旋律。

品酩會以可麗露等4款小點，讓與會者現場體驗餐酒搭配。 記者吳致碩／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洋溢古巴風情的爵士名曲《St. Thomas》，是擁有加勒比海血統的薩克斯風名家Sonny Rollins，以童年時母親為他輕輕吟唱的小島童謠為靈感的創作，帶領觀眾回到令人嚮往的純真童年，並進入悠悠哉哉的海島生活。在《St. Thomas》呢喃而跳動的音符下所品飲的酒款，是來自奢華系列的格蘭菲迪21年蘭姆酒桶。該酒款先讓威士忌歷經21年的耐心熟陳，再裝入加勒比海蘭姆酒橡木桶4個月，以完美技術進行過桶熟陳，展現濃郁而甜美的熱帶島嶼風情。現場特別搭配法國波爾多經典甜點可麗露，由於蘭姆酒是製作可麗露的材料之一，因此與格蘭菲迪21年蘭姆酒桶中馥郁的甜香特別合拍，彼此間也對接出更豐富的口感層次。

低音提琴演奏家王群婷（左）與薩克斯風演奏家謝明諺，一連帶來多首經典爵士樂曲，帶動與會者在音符流轉間一邊品酩一邊搖擺。 記者吳致碩／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在伍迪艾倫電影《午夜巴黎》片頭的《你是否看到我的母親（Si tu vois ma mère）？》，是爵士豎笛與薩克斯風手Sidney Bechet在1952年所發表的膾炙人口的爵士名曲，香頌般的可愛旋律，總是讓人一秒穿越到巴黎街頭。在《你是否看到我的母親？》的可愛旋律中，品飲帶著若干白酒調性的格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌，更是別具異國風情。格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶威士忌先在美國橡木桶及歐洲橡木桶熟成23年，再於法國香檳區的頂級葡萄酒桶（Cuvée Cask）中過桶4個月，充滿蘋果、烤麵包的氣息，還帶著若干白葡萄酒的迷人鮮酸香氣，與海鮮最是合拍。現場與乾煎干貝搭配，先咬一小口干貝，再啜飲一小口威士忌，讓威士忌的高酒精濃度，將食材中的芬香物質萃取出來，不但讓干貝更鮮甜，威士忌也更豐腴美妙。

爵士Bass演奏作曲家Charlie Haden，獻給西班牙女性革命家Dolores Ibarruri的《La Pasionaria》，洋溢豐沛有力又百轉千迴的西班牙風情。若要說「爵士樂誕生於威士忌酒桶當中」，《La Pasionaria》這首曲子肯定是誕生在西班牙雪莉桶裡面的。格蘭菲迪22年雪莉之王，是格蘭菲迪首次嘗試封存於歐洲橡木桶長達22年的威士忌，以極為珍稀的西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶4個月，交融出最為圓潤細緻的迷人風味，展現絲絨般的口感。對應這款雪莉風味神選之作，現場準備了黑巧克力，讓巧克力可可的微苦與格蘭菲迪22年雪莉之王中厚重的單寧在味蕾上產生共鳴，融合而成複雜又超脫的美妙口感。

這次格蘭菲迪首度加入兩廳院夏日爵士20週年活動，以品牌的「領路者精神」呼應兩廳院夏日爵士這些年持續耕耘、創新不懈的熱情，也讓觀眾以最自在舒服的狀態走進國家級藝術殿堂，在香醇的威士忌與美妙的爵士樂中度過悠閒時光。未來格蘭菲迪將持續走在領路者的道路上，繼續發揮創意、堅定前行，帶給大家更多意想不到的驚喜。

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