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牙周炎處方藥膏「芽固康」變色 回收3500支

中央社／ 台北14日電
衛福部食藥署14日公布最新藥品回收警訊，台灣汎生製藥廠股份有限公司生產的「汎生芽固康牙科用軟膏 2%」於長期安定性試驗發現產品外觀顏色異常，即起至8月8日前含預防性回收共3批、3500支軟膏。 中央社／食藥署提供
衛福部食藥署14日公布最新藥品回收警訊，台灣汎生製藥廠股份有限公司生產的「汎生芽固康牙科用軟膏 2%」於長期安定性試驗發現產品外觀顏色異常，即起至8月8日前含預防性回收共3批、3500支軟膏。 中央社／食藥署提供

食藥署今天公布，台灣汎生製藥廠生產的牙周炎輔助治療處方用藥「芽固康牙科用軟膏」出現顏色異常，雖不影響藥效，但仍將於8月8日前含預防性回收共3批、3500支軟膏。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，台灣汎生製藥廠股份有限公司生產的「汎生芽固康牙科用軟膏 2%」於長期安定性試驗發現產品外觀顏色異常，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，「汎生芽固康牙科用軟膏 2%」為處方用藥，多用於牙周炎的輔助療法，問題批號為2112113、2202102、2201122。

洪國登表示，業者在進行安定性試驗時，發現批號2112113從正常的黃色變成咖啡色，儘管主成分、含量檢測結果皆正常，但仍採取回收，包括預防性回收共3批、3500支軟膏。

洪國登說，變色可能和保存、色素等有關，已要求業者在8月8日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，也已經請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署 咖啡

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