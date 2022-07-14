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夏季潮濕悶熱易發陰道炎 醫師籲五點預防保養不可不知

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院婦產部主治醫師嚴絢上，向病人衛教陰道炎的預防及保養。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院婦產部主治醫師嚴絢上，向病人衛教陰道炎的預防及保養。圖／台北慈濟醫院提供

新北一名32歲的上班族林小姐日前發現分泌物增多、私密處騷癢難耐而就醫，台北慈濟醫院婦產部主治醫師嚴絢上指出，這類屬陰道發炎，雖然可投藥治療，但不能治本，呼籲女性民眾還是要從日常生活及保養習慣做起，尤其近日天氣轉熱，為黴菌及細菌製造溫床，應多加注意。

嚴絢上指出，幾乎所有女性一生中都會經歷私密處異味、分泌物增多、搔癢等感染造成陰道炎的問題，甚至反覆受其困擾，尤其近日天氣轉熱，潮濕悶熱的環境容易成為黴菌及細菌的溫床，增加感染風險，呼籲女性們應多加注意。

嚴絢上說明，女性的陰道本身存在正常菌叢，使陰道維持著pH值4至5的弱酸環境，以防止感染發生；如果因為天氣悶熱、過度盥洗陰部、衛生習慣不佳、壓力過大、免疫力下降等破壞原本的平衡，就容易發生感染導致陰道發炎。常見陰道炎包括，念珠菌感染及細菌性感染兩種，二者衍生的症狀不同。

若屬念珠菌感染的患者，分泌物會呈現白色、無味、黏稠，質地似乾乳酪狀，外陰部會明顯搔癢，甚至紅腫及刺痛；細菌性感染者，則有灰白色、帶腥臭味的水狀分泌物，有時外陰部會輕微搔癢，但程度不會像念珠菌感染這麼強烈。

嚴絢上表示，陰道與骨盆腔相通，若局部陰道感染未妥善治療，恐致骨盆腔感染，引起下腹疼痛，嚴重還可能引發輸卵管或卵巢膿瘍，影響未來生育，不容輕忽。

治療上，醫師會經由問診及骨盆腔檢查確定感染類型，再施予相應的抗黴菌或抗細菌的陰道塞劑，如有外陰部搔癢不適，則會輔以止癢藥膏；另外，也可搭配優碘坐浴殺菌，浸泡於加入溫水及優碘的浴盆中，以達到消毒功效。

嚴絢上認為，就醫投藥雖可有效治療陰道炎，卻治標不治本，其實陰道發炎與日常生活作息有密切相關，若未從根本改善，即使治癒仍會反覆復發，預防勝於治療，針對陰道炎的預防及保養，還是要從日常生活及保養習慣做起。

嚴絢上提供五點建議預防陰道炎：

1.穿著寬鬆棉質的貼身衣物，非生理期時避免使用衛生棉或護墊，讓私密處保持乾爽舒適。

2.如廁後因由前往後擦拭，防止將肛門的細菌帶至陰部造成感染。

3.調整生活作息，保持充足睡眠，適當紓壓及運動以提升自身免疫力。

4.飲食均衡，克制甜食勿過量，以防攝入過多糖分改變陰道酸鹼平衡。

5.避免頻繁沖洗、過度清潔，以免破壞正常菌叢，導致病菌孳生。

黴菌

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