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教保員塞玩具至幼童嘴又施暴 竹縣教育局遭批調查疏失

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委王婉諭今舉行記者會。圖／王婉諭辦公室提供
時代力量立委王婉諭今舉行記者會。圖／王婉諭辦公室提供

時代力量立委王婉諭今舉行記者會踢爆，新竹縣某幼兒園孩童遭教保人員強塞玩具至嘴巴導致受傷，受害男童家屬查驗監視器畫面時，意外發現該教保員暴力責打另一名男童，然而，新竹縣教育局卻完全未通知該名受害男童及家屬，顯見調查重大疏失，呼籲教育部國教署應盡速補足現行兒少虐待案件調查程序的缺失。

受害男童阿嬤指出，2019年7月11日發現，孩子早上起床刷牙時，一直哭鬧說嘴巴很痛，起初家長們擔憂孩子得了腸病毒，便帶孩子去診所看醫生，不料醫生診斷傷勢並非腸病毒，而是外力造成，經家屬再詢問孩子，才說出老師把玩具塞到他嘴巴。

受害男童阿嬤控訴，當他們去學校找園長跟主任，園方均否認有不當對待之情事，且後續僅回覆調閱監視器後沒有發現小朋友被虐待，完全沒有認錯的意願。男童阿嬤難過地表示，家長辛辛苦苦賺錢送小朋友去上幼兒園，卻讓小朋友心裡一直都有陰影，實在難以接受；倘若政府未善盡監督幼兒園之責，受害家長便得承受此種無助與煎熬。

王婉諭表示，監視器畫面中明顯可看到不只一位小朋友受害，為何新竹縣教育局在調查的時候，竟然沒有看到其他受害小朋友？顯見連完整看過通報當日的監視器畫面，都沒有做到。且此案宣判至今已半年，面對種種的違法情節，新竹縣政府教育局除了將該教保員登載為不適任人員外，並未依「兒少權法」公告行為人姓名、沒有通知監視器畫面中另一位受害男童之家長、也沒有調查幼兒園是否有管理不當的過失。

王婉諭表示，新竹縣教育局在開啟行政調查後沒多久，即以案件進入司法調查程序、基於「行政罰法」的刑罰優先原則為由，暫緩行政調查程序。然而，各地方政府主管機關此種行之有年的作法，並無法律依據，且與「行政罰法」第26條之立法說明相違背，若該行為人在這段期間內再次施暴，將是任何人均無法承受之責任，教育部國教署先前既已承諾將於「幼照法」、「教保人員服務條例」的子法中完備兒虐調查程序的規範，則必須明定清楚，案件進入司法程序後，地方主管機關實應繼續行政調查，如果調查屬實，就該要進行行政裁罰。

監視器 新竹

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