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醫師易遭任意解聘 時力籲納勞基法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量14日與醫界召開記者會，呼籲將主治醫師納入勞基法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量14日與醫界召開記者會，呼籲將主治醫師納入勞基法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「主治醫師也是勞工，需要納入勞基法，醫院不能任意解聘！」時代力量立委陳椒華14日與數位醫師召開記者會，呼籲政府將主治醫師納入勞基法。醫勞盟理事曾家琳也指出，主治醫師應該比照住院醫師納入勞基法保障，否則就會再有大量解雇案發生。但衛福部勞動部官員都僅表示，會將意見帶回各部反應。

無理由解聘

陳椒華表示，醫師納入勞基法是蔡總統2016年的政見，但後來只有修法將住院醫師適用勞基法，但主治醫師同樣工時長、負擔重，也是勞工，應該一同納入勞基法。她指出，近來愈來愈多主治醫師遭到院方無理由，合約到期直接解雇，使工作權受損。

本身也遭無預警解聘的屏基工會理事長詹智鈞說，許多比醫師高薪的工作都有納入勞基法，醫師同樣是勞工，薪水與工作條件都應該被保障。他痛批，長期為醫院奉獻的醫師，突然就被解職，換成一般勞工情何以堪，且醫院也會以此脅迫主治醫師的言行，希望蔡總統履行承諾，將主治醫師納入勞基法。

勞動部頒命令即可

醫勞盟理事曾家琳說，過去醫界很多人想要另立《醫療法》勞動專章來保障醫師權益，但因主治醫師不習慣打卡，且資方也不願支付加班費。但她指出，若以勞基法適用，只要勞動部調整行政命令、行政院公告就可全面適用，另立專章恐讓衛生、勞動主管機關權責不分。

曾家琳說，從前衛福部長林奏延時期，就曾召開公聽會討論，當時結論還是主治醫師與住院都納入保障，但後來變成只有住院醫師，原本醫界想說階段性立法就算了，但從2016年開始，許多私立醫院都出現大量解聘的狀況，適用勞基法已迫在眉睫。

公部門互推責任

但對此，衛福部醫事司科長吳淑慧表示，衛福部曾於2019年制定《醫療法》勞動專章，但目前因尚無修法共識，會將記者會意見帶會部內討論。勞動部代表則推給衛福部說，由於衛福部有修法考量，勞動部會配合，意見會再跟上級反應。

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