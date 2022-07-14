醫師遭無正當理由不續聘 時力籲納勞基法保障

醫師勞動權益爭議頻傳，時代力量立委陳椒華今與受害醫師代表舉行記者會指出，近年來有愈來愈多醫院，學會利用「定期契約」的武器，來「不續聘」跟醫院高層有不同調的醫師，影響醫師工作權，甚至有醫師因車禍昏迷不醒，跟醫院留職停薪請假也不被接受，呼籲勞動部要將醫師納入勞基法保障範圍。

陳椒華指出，全體受僱醫師應該受到與勞工等同的權益保障，是蔡英文總統在2016年大選時提出的政見，但最後到2019年時，卻只有住院醫師，而且還是不包括公立醫院依公務人員法制進用的住院醫師，才被納入勞基法。依據當時台北市醫師職業工會的估計，全國約4萬8千名醫師中，只有約4千名被納入勞基法，等於連全體醫師的一成都不到。

陳椒華表示，醫師納入勞基法雖存在包括工時彈性、人力缺乏、和服務如何維持以及經費來源等問題，不過擴大勞基法與適用範圍，其實都只要勞動部和衛福部用「行政命令」就能處理，勞動部只要函釋公告「醫療保健服務業適用勞動基準法」及何時生效即可。至於「醫療法」中建立醫療勞動專章的方向，希望行政院盡快提出，或責成勞動部和衛福部重啟私立醫院主治醫師納入勞基法的討論。

屏基工會理事長及台灣醫療工會聯合會常務理事詹智鈞表示，自從蔡總統第一任宣示醫師納入勞基法至今已經超過六年，起草蔡總統醫療政策白皮書的陳時中部長也要離職去選舉，但是，除了佔不到一成、大約四千位的私立醫院住院醫師，其餘包括公立醫院住院醫師及佔最多數的受雇主治醫師，都無法納入勞基法的保障。「蔡總統說勞工是她心裡最軟的一塊，我們這些醫師到現在連勞工的基本保障都沒有，可見她也從沒把我們放在心上！」

雲林天主教若瑟醫院病理科主任陳仲勳醫師的妹妹陳女士表示，哥哥前年底遭違規車輛從背後撞倒，至今昏迷不醒，跟醫院留職停薪請假也不被接受，哥哥的保障也沒了，目前醫療照顧費用不知如何籌措？受僱的主治醫師不一定都是高收入，呼籲勞動部要將醫師納入勞基法。亞東醫院皮膚科王醫師表示，她於今年6月30日才知道自己不被續聘，院方也沒有任何解釋就不續聘，請政府說明，院方可以這樣霸凌主治醫師?