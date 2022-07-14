台灣首例 台大醫院CAR-T療法治癒10歲血癌女孩

每年台灣新增125個孩子被診斷出「兒童B細胞急性淋巴性白血病」這種癌症，當孩子辛苦熬過近3年的化療方案，最希望停藥後的「畢業考」聽到「癌細胞零檢出」的結果，卻仍有少數孩子等到的結果是「復發」，只剩骨髓移植和細胞治療兩條路可走，要是都走不通，就只剩幾個月生命。

亭亭去年8月確定復發，經服用自費標靶藥，殘存癌細胞仍不降反升，病情頑強。幸運的是，台大醫院今年4月率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療的醫學中心，亭亭也成為台灣首例正式接受此療法的孩子，一家人終於在5月等到了「零檢出」的大好消息，6月歡慶10歲生日，今天親自出席台大特地為她辦的記者會時說「謝謝大家幫助我恢復健康。」

亭亭媽媽回憶，孩子5歲半那年，不明原因發燒到38.5度，燒燒退退了2天。台大醫院感染科門診醫師發現亭亭心跳較快且有雜音，建議再看心臟科。當天另一位資深心臟科醫師，一眼就看出亭亭臉色和手掌蒼白，肝脾腫大，懷疑有血液方面疾病，強烈建議立刻住院；住院詳細檢查後，亭亭很快就確診為「B細胞急性淋巴性白血病。」

台大醫院血液腫瘤科主治醫師周獻堂表示，台灣每年大約有500個孩子罹癌，亭亭的「壞細胞」有比較特別的基因突變，屬於較難完全治癒的型別，必須採取最高風險的化療方案。雖然台灣化療方案有可媲美先進國家的成功率，766名孩子5年不復發存活率高達86%，但還是有14%孩子會遇到復發。

台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明表示，復發後如果沒有做細胞治療或骨髓移植等積極治療，只能做症狀治療的話，通常生命就只剩幾個月，但在台灣能夠負擔得起「細胞治療」的人不多，CD19 CAR-T細胞治療就要1000多萬。

亭亭媽媽也說，這些治療連商業醫療保險都沒有給付，為了讓亭亭治療，已經賣房改成租屋，加上其他自費標靶藥物的花費，總金額是算不清也不敢想。

周獻堂表示，CD19 CAR-T細胞治療的技術要求非常高，首先要搜集病童自己的T細胞，送到國外藥廠的實驗室。實驗室以基因工程把癌細胞的標靶植入這個細胞，再經過純化和擴編，再送回台大醫院的細胞治療中心，並且回輸到庭庭身上。

姚明表示，回輸之後，必須密切監測併發症，因為治療過程會清除掉帶有CT19基因的B細胞，短期來可能引起「細胞素釋放症候群」，這在亭亭也有發生，所幸有控制下來，沒侵犯到中樞神經。長期來看，身體不容易產生抗體、免疫球蛋白數量較少，得到細菌和病毒感染的風險較高。亭亭媽媽說，孩子目前每個月要回院打免疫球蛋白，也是自費，但好在有學生保險能補助一些。

姚明表示，正常T細胞改造後認識了CT19這個標記，理論上只要是屬於相同標靶的淋巴癌，無論對成人或兒童都有效，目前較成熟且通過適應症有兩種疾病，25歲以下急性血癌和成人頑固型瀰漫性大型B細胞淋巴癌，如果發展出其他標記，也可望應用多發性骨髓瘤、急性骨髓性血癌等。周獻堂表示，亭亭治療成功是一個好的開始，未來還有很多疾病可用此技術治療，希望能幫助到更多兒童和成年人。