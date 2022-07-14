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疫情趨緩 2022森林系阿里山神木下婚禮報名開始
阿里山國家風景區管理處開創的「神木下婚禮」，今邁入第16年，已陪伴248對新人見證幸福，阿管處表示，承襲鄒族部落婚禮體驗及香林神木證婚儀式，新人於神木前互許真愛諾言，浪漫盛事在10月30日至10月31日舉行。
阿管處說，今年阿里山管理處推出的結婚伴手禮有「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落好鄒道愛情豬禮盒。
特別的是今年更加入阿里山easy go好好森活禮盒與太平社區發展協會與山木島聯名開發的茶鄉太平禮盒。
今日在交通部觀光局副局長林信任、行政院農業委員會林務局林區管理處秘書鄭鈞謄及嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩等人祝福下拉開序幕。
有關神木下婚禮活動更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。
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