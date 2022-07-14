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確診輕症轉陰 中醫師：內熱仍在勿激烈運動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中醫師陳勇利即使是確診輕症或無症狀，轉陰後仍建議應該給中醫師診斷。本報資料照片
中醫師陳勇利即使是確診輕症或無症狀，轉陰後仍建議應該給中醫師診斷。本報資料照片

作家蔡詩萍確診恢復後即跑馬拉松，未料帶狀皰疹上身。中醫師陳勇利說，有些輕症或無症狀患者以為自己無礙，確診過後就恢復正常生活，但事實上感染過，體內就是曾有病毒，也許還有些「內熱」未清，火苗還未熄，若驟然激烈運動、太累，疾病就可能再被點燃，也就是形成成人（MIS-A）以及兒童（MIS-C）的「多系統發炎症候群」疾病。

擁有中西醫資格的陳勇利目前是中醫執業醫師，他說，即使是確診輕症或無症狀，他仍建議應該給中醫師，有助於把體內的內熱清一清。有的人也許自認沒有什麼，但也許有便秘、口乾等而不自知，若持續兩三周，疾病症狀可能就會出現。而這段期間因身體尚未恢復，也建議不要從事激烈運動，以及多補充水分。

他說，輕症患者雖已轉陰，但馬上就去跑馬拉松，身體系統缺水，因此帶狀皰疹上身，也是MIS-A的一種。這種情形小孩子也常見，因為小孩的水容量少，只有成人的3分之1，內熱未清，很容易一下就衝過警戒點。像最近他門診也遇到幾例帶狀皰疹和口腔皰疹，都是這樣。

至於中重症患者是否也有內熱？陳勇利說，因為中重症患者服用的進口特效藥很冷，治療後也沒什麼。但若是症狀明顯又不治療，或延後治療，得到長新冠的機會就很高。

他說，夏天來了，西瓜、水梨都是不錯的滋陰食品，下午4時以前吃西瓜、水梨不要削皮，都是當令很好的水果，也有助補助體內水分，去除內熱。但像榴槤則太過燥熱，會讓體內的火更旺，則建議不宜食用。

馬拉松 患者 中醫

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