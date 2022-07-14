阿里山神木下婚禮即起報名 鄒族女孩返鄉成家立業

阿里山國家風景區管理處（阿里山管理處）開創「神木下婚禮」，至今已陪伴248對新人見證幸福，成功刻畫阿里山的浪漫新印象。

交通部觀光局今天舉辦今年度阿里山神木下婚禮宣傳記者會，宣布即日起至7月31日開放報名，婚禮活動則在10月30日及31日舉行，將依新人資料審核正備取名額，最終錄取國內外新人共計15對，並備取3對。

記者會現場特地邀請返鄉接手家族咖啡事業、創立「飛鼠咖啡」品牌的鄒族女孩陳瑜安及準老公分享心得。

陳瑜安說，過去曾到花蓮工作，後來決定接手家族咖啡產業，跟未婚夫回到阿里山上創業成立咖啡品牌，兩人將辦理結婚登記並報名參加今年的「神木下婚禮」活動，她也感謝阿里山管理處提供很多資源，從接手家中事業到成立品牌，都給予很多幫忙。

本次「神木下婚禮」共安排兩日行程，獲選的新人第一天安排前往鄒族婚禮體驗、生力農場採茶及製茶體驗，還有專業婚紗攝影團隊為新人拍下浪漫紀念照；次日則是一早上山準備婚禮，並前往香林神木平台婚拍，隨後舉行盛大結婚儀式，下午則是在阿里山上各景點拍照留念，每對新人9999元，還附贈價值5000元結婚祝賀禮品、結婚證書。

阿里山管理處說，邁入第16年的神木下婚禮，承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，將新人的結合化作留存心間的雋永感受，同時置身香林神木群構成的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言。

今年阿里山管理處更推出心意滿滿的結婚伴手禮：「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落好鄒道愛情豬禮盒。