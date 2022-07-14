阿里山神木下婚禮即起報名 鄒族女孩返鄉成家立業
阿里山國家風景區管理處（阿里山管理處）開創「神木下婚禮」，至今已陪伴248對新人見證幸福，成功刻畫阿里山的浪漫新印象。
交通部觀光局今天舉辦今年度阿里山神木下婚禮宣傳記者會，宣布即日起至7月31日開放報名，婚禮活動則在10月30日及31日舉行，將依新人資料審核正備取名額，最終錄取國內外新人共計15對，並備取3對。
記者會現場特地邀請返鄉接手家族咖啡事業、創立「飛鼠咖啡」品牌的鄒族女孩陳瑜安及準老公分享心得。
陳瑜安說，過去曾到花蓮工作，後來決定接手家族咖啡產業，跟未婚夫回到阿里山上創業成立咖啡品牌，兩人將辦理結婚登記並報名參加今年的「神木下婚禮」活動，她也感謝阿里山管理處提供很多資源，從接手家中事業到成立品牌，都給予很多幫忙。
本次「神木下婚禮」共安排兩日行程，獲選的新人第一天安排前往鄒族婚禮體驗、生力農場採茶及製茶體驗，還有專業婚紗攝影團隊為新人拍下浪漫紀念照；次日則是一早上山準備婚禮，並前往香林神木平台婚拍，隨後舉行盛大結婚儀式，下午則是在阿里山上各景點拍照留念，每對新人9999元，還附贈價值5000元結婚祝賀禮品、結婚證書。
阿里山管理處說，邁入第16年的神木下婚禮，承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，將新人的結合化作留存心間的雋永感受，同時置身香林神木群構成的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言。
今年阿里山管理處更推出心意滿滿的結婚伴手禮：「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落好鄒道愛情豬禮盒。
今年加入了阿里山easy go好好森活禮盒與太平社區發展協會與山木島聯名開發的茶鄉太平禮盒，近年來阿里山深耕於浪漫產業的發展，持續不斷的開發獨特又別緻的浪漫禮盒，歡迎新人們洽詢選購，讓阿里山的美好能延續到日常陪伴新人踏入新婚生活。
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