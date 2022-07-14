鳳凰谷鳥園即將迎來40歲生日 暑期生態探索遊園站開張

占地30餘公頃的鳳凰谷鳥園，即將迎來開園40周年，今夏再度推出生態探索活動，將於7月16日登場至8月28日前的每周六、日，歡迎國人到涼爽的園區體驗全新活動，透過闖關遊戲，實際探索生態遊園站，加上園內飼養台灣本土及世界各地珍禽異鳥類百餘種，更有野生鳥類、昆蟲及兩棲爬蟲類等生物，是國內少有的生態社教園區。

鳳凰谷鳥園指出，生態園區海拔650至850公尺，是一個結合遊憩、休閒、娛樂、保育、教育等多功能的景點，展示區內有各種本土及世界各地的珍貴鳥禽外，園內的四季風情更是如詩如畫，今年以108新課綱「探究與實作」理念為藍本，以豐富有趣的教案展示呈現，除與大專公部門見習生合作，更招募鳳凰國小在地學童擔任小小解說員，為遊園站注入青春熱血。

國立科博館表示，遊客到鳳凰谷鳥園能賞鳥、森呼吸，還能學習生物多樣性知識，「2022暑期生態探索遊園體驗」打造自主學習精神，期待孩子們藉由鳥園豐富有趣的生態探索體驗，培養生態保育與環境永續的核心素養，每周六、日上午和下午各有一場闖關活動，不需事先報名，還能充實一整個夏天。