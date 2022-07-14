快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳凰谷鳥園即將迎來40歲生日 暑期生態探索遊園站開張

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供
鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供

占地30餘公頃的鳳凰谷鳥園，即將迎來開園40周年，今夏再度推出生態探索活動，將於7月16日登場至8月28日前的每周六、日，歡迎國人到涼爽的園區體驗全新活動，透過闖關遊戲，實際探索生態遊園站，加上園內飼養台灣本土及世界各地珍禽異鳥類百餘種，更有野生鳥類、昆蟲及兩棲爬蟲類等生物，是國內少有的生態社教園區。

鳳凰谷鳥園指出，生態園區海拔650至850公尺，是一個結合遊憩、休閒、娛樂、保育、教育等多功能的景點，展示區內有各種本土及世界各地的珍貴鳥禽外，園內的四季風情更是如詩如畫，今年以108新課綱「探究與實作」理念為藍本，以豐富有趣的教案展示呈現，除與大專公部門見習生合作，更招募鳳凰國小在地學童擔任小小解說員，為遊園站注入青春熱血。

國立科博館表示，遊客到鳳凰谷鳥園能賞鳥、森呼吸，還能學習生物多樣性知識，「2022暑期生態探索遊園體驗」打造自主學習精神，期待孩子們藉由鳥園豐富有趣的生態探索體驗，培養生態保育與環境永續的核心素養，每周六、日上午和下午各有一場闖關活動，不需事先報名，還能充實一整個夏天。

鳳凰谷鳥園位於南投縣鹿谷鄉鳳凰村，鄰近鹿谷市區，占地5公頃的自然賞鳥區，所有設施都以最適宜鳥類生活的生態環境為條件而設，用大片鐵絲網罩住山谷的「天羅鳥籠」，更可以觀賞到山粉鳥、卷尾、台灣藍鵲、小白鷺、山紅頭、畫眉、藪鳥和綠繡眼等73種野生鳥類。

鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供
鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供
鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供
鳳凰谷鳥園生態園區今夏7月16日起推出「2022暑期生態探索遊園體驗」生態探索活動。圖／鳳凰谷鳥園生態園區提供

賞鳥 台灣藍鵲 生態園區

延伸閱讀

國旅補助15日上路 中市飯店推住房專案搶商機

睽違2年 北市暑期市政體驗營25日開放報名

中油產學合作露成果 專班畢業生將產出首位工程師

苗栗「客家歌手演唱會」暑期連推3場 16日起開放索票

相關新聞

獨／龜山島上午連4震 氣象局回應了

中央氣象局上午10點前後在宜蘭龜山島附近連續觀測到4次小區域有感地震，宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級。氣...

台灣首例 台大醫院CAR-T療法治癒10歲血癌女孩

每年台灣新增125個孩子被診斷出「兒童B細胞急性淋巴性白血病」這種癌症，當孩子辛苦熬過近3年的化療方案，最希望停藥後的「...

首例猴痘個案接接觸者監測期滿 莊人祥：無社區風險

我國於6月24日也出現首例25歲男性猴痘案例，自德國入境。個案接觸者匡列9人，監測於今天期滿。疾管署副署長莊人祥表示，個...

貢寮卯澳漁港要道橋樑封閉改建 明起改走北部濱海公路

卯澳漁港是貢寮區著名景點，但前往的主要道路福興街上兩座橋梁-福興橋和福連橋已經侵蝕嚴重、必須改建，新北養工處表示，兩橋梁...

教保員塞玩具至幼童嘴又施暴 竹縣教育局遭批調查疏失

時代力量立委王婉諭今舉行記者會踢爆，新竹縣某幼兒園孩童遭教保人員強塞玩具至嘴巴導致受傷，受害男童家屬查驗監視器畫面時，意...

花蓮富源37.6度 中央氣象局發布高溫資訊

太平洋高壓影響，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。宜蘭縣地區、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。