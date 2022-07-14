陳時中畢業報告長照2.0成效 預算6年增12倍

台灣將在2025年進入超高齡社會，老年人口將達到20％，等於每5人就有1人超過65歲。衛福部長陳時中今天在行政院會請辭，即將參選台北市長，他在行政院會報告的「長期照顧十年計畫2.0」也成為任內最後一份報告。

行政院長蘇貞昌表示，台灣長照制度升級、服務不間斷，是因應高齡社會重要課題，長照2.0推動5年多，衛福部整合中央、地方、民間資源，推動相關工作已經展現許多成果。

蘇貞昌說，長照服務資源方面，預算從近50億元增加到600億元，ABC服務據點從700多處增加到超過11000處，一學區一日照中心佈建，也從200家增加到760多家，佈建率達到65％，從擴大福物對向增加負向木增加薪資水準，使得投入服務人力從2.5萬人增加到超過9萬人，得到服務人數從10萬人增加到40萬人，預算投入、據點機構增加之外，政府也多管齊下減輕國人長照負擔。

衛福部表示，長期照顧服務資源及人數均大幅成長，服務涵蓋率已達67.03%，其中長照給支付服務人數已達40.7萬人，長照特約單位更多達6852處，長照相關預算從105年近50億元，逐年增加到今年已突破600億元；在服務品質方面，連續三年滿意度均逾9成，顯見國人對於長照2.0的支持與肯定。

衛福部表示，面對超高齡社會長照需求成長，長照2.0是蔡政府上任以來之重要任務，建立民眾需要的服務模式並發展各項長照服務資源，積極布建居家式、社區式及住宿式服務，推動長照給付及支付新制與社區整體照顧服務體系，保障照顧服務員薪資待遇以充實長照人力，提升失智症確診人數及服務涵蓋率，並向前延伸發展預防及延緩失能失智服務方案，減輕後端長照負擔；針對長期照顧各項規劃與措施持續檢討精進，結合公私部門營造更好的照顧環境，讓有長期照顧需求者都能在地安老。

衛福部補充，未來面對持續成長的照顧需求及人口結構改變，應翻轉國人照顧觀念，鼓勵服務對象減少對全時及一對一照顧服務模式之依賴，優先使用一對多日間照顧中心、小規模多機能及家庭托顧等社區式照顧模式；鼓勵民眾使用長照給付及支付專業服務，透過專業服務人員的指導，以及家屬於日常生活中協助訓練個案，使個案能參與日常生活活動，增進日常生活自主功能，減少照顧需求及依賴。

衛福部表示，強化推動以個案為中心的醫療與長照服務結合之照顧模式，納入健保醫療給付總額中長期改革計畫，促使長照2.0與醫療服務銜接與整合。長照經費、人力及服務資源在公私協力的共同努力下，已具成效，下一階段將持續推動長照2.0，提升長照服務品質，實現在地安老。