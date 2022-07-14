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旭海火箭創三個第一 蘇揆：早日實現台灣國力打上太空

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國研院太空中心主任吳宗信說明「旭海火箭研發成果」。記者侯俐安？攝影
國研院太空中心主任吳宗信說明「旭海火箭研發成果」。記者侯俐安？攝影

今年7月10日清晨6時12分，台灣首枚類衛星載具火箭在屏東旭海成功升空。科技部今天在行政院會報告「旭海火箭研發成果」，國研院太空中心主任吳宗信說，本次為短期科研火箭發射場域正式啟用後首次發射，預計2023年初將進行二節式火箭飛至100公里高度。

科技部於屏東縣旭海村設置短期科研火箭發射場域，7月10日由陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）進行場域啟用以來的首次發射活動，並成功完成任務，並期待未來發展更精進太空技術並培育更多太空科技人才，以帶動國內太空產業提升、進軍國際。

行政院長蘇貞昌表示，這次旭海發射火箭代表三個第一。第一、發展全球第一個直驅推力向量控制技術的混合式火箭，第二、全國第一支由國人自製的具自主導航控制能力混合式火箭成功飛行，第三、在首座火箭發射場域啟用後，第一次發射探空火箭。

蘇貞昌特別感謝陽明交大前瞻火箭研究中心、國家太空中心、科技部以及各有關單位，由於大家長年來的投入、堅持與努力，蓄積頂尖的技術能量，還有永不放棄「離開地球」的頑固與熱情，在歷經一次次的嘗試、失敗、再修正，才有今天的順利成功，真的非常不簡單。

蘇貞昌說，太空產業是我國六大核心戰略產業之一，台灣不僅已具備衛星與火箭的自主研製能量，也有非常堅實的半導體、資通訊產業、機密機械等產業基礎，足以支援太空產業發展。後續仍請相關部會藉由本次發射經驗，完善太空產業發展，早日實現「把台灣的國力打上太空」願景。

科技部表示，面對全球新興太空產業的發展，正是整合國內學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。科技部也將持續督導即將轉型為行政法人的國家太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使我國能在全球太空領域占有一席之地。

太空 火箭 陽明交大

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