參選人在基隆車站辦辯論會被打槍 台鐵局：要行政中立

時代力量基隆市長參選人陳薇仲與國民黨市長參選人謝國樑，原定昨日晚間基隆火車站前廣場舉辦辯論會，因台鐵不租借場地被迫改期。台鐵局今天說，11日站方獲悉該活動是找市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違場地租借規定，因此致電婉拒。

台鐵局說，據基隆站紀錄，7月5日一名曾先生以電話口頭向車站總務人員詢問，無償借用基隆站南站一樓廣場，辦理與市民互動活動事宜，但當下並未清楚敘明實際活動內容，站方以為其為公益活動，回復可以申辦。

台鐵局也說，7月11日，基隆站方獲悉該活動係找各市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違台鐵場地租借規定，即通知曾先生予以婉拒。

台鐵局重申，依據「台鐵局場地短期出借作業須知」第六點「申請手續」之第七項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨，如選舉、政治性演講、造勢等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、本局形象及周邊環境安寧之活動，不予出借。

台鐵局也說，台鐵各車站區、站外廣場及空地等場地，如有涉及選舉等相關活動，基於行政中立之原則，均不予出借。