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參選人在基隆車站辦辯論會被打槍 台鐵局：要行政中立

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
時代力量基隆市長參選人陳薇仲與國民黨市長參選人謝國樑原本打算在基隆車站廣場辦辯論會，台鐵婉拒。本報資料照片
時代力量基隆市長參選人陳薇仲與國民黨市長參選人謝國樑原本打算在基隆車站廣場辦辯論會，台鐵婉拒。本報資料照片

時代力量基隆市長參選人陳薇仲與國民黨市長參選人謝國樑，原定昨日晚間基隆火車站前廣場舉辦辯論會，因台鐵不租借場地被迫改期。台鐵局今天說，11日站方獲悉該活動是找市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違場地租借規定，因此致電婉拒。

台鐵局說，據基隆站紀錄，7月5日一名曾先生以電話口頭向車站總務人員詢問，無償借用基隆站南站一樓廣場，辦理與市民互動活動事宜，但當下並未清楚敘明實際活動內容，站方以為其為公益活動，回復可以申辦。

台鐵局也說，7月11日，基隆站方獲悉該活動係找各市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違台鐵場地租借規定，即通知曾先生予以婉拒。

台鐵局重申，依據「台鐵局場地短期出借作業須知」第六點「申請手續」之第七項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨，如選舉、政治性演講、造勢等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、本局形象及周邊環境安寧之活動，不予出借。

台鐵局也說，台鐵各車站區、站外廣場及空地等場地，如有涉及選舉等相關活動，基於行政中立之原則，均不予出借。

台鐵 基隆市長

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