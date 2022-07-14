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嘉義縣親子科學教育嘉年華 周末太空館廣場熱鬧登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場，科學月活動4月陸續展開，國中小科學活動參與校數和內容都更勝以往。

園遊會周末上午9點開始進行闖關，持續到下午4點，上午9點10分起開幕典禮暖場，安排學生表演節目，包含義竹國中演奏國樂、永慶高中熱舞、中正大學魔術社表演，縣長將到場和民眾一同探索科學樂趣。

太空館有太空中心30周年特展、玩藝數特展，以及3D電影供民眾參觀，讓參加園遊會民眾一次體驗科教及太空探索，完成所有攤位闖關的科學達人，還有機會參加9月16日暑假線上樂學小學堂」活動抽獎，獎項有平板、運動手環、禮券等，抽獎可上嘉縣教育資訊網了解。

教育處說，為不讓疫情影響學生學習，同時讓學子暑期有手腦並用學習體驗，縣府與嘉大、科學教育館、慈濟基金會、嘉義及鄰近區域國高中，規畫40個動手操作科學攤位，包含3D電影車、飛行虛擬實境體驗及無人機操作體驗，包括各式各樣有趣且隱藏各種科學原理的實作課程，等著大小朋友一起來打開科學寶物盒。

嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理「科學月」系列活動－親子科學教育嘉年華園遊會，周末16日在新開幕的太空館戶外廣場登場。圖／嘉縣府提供

太空 嘉義 電影

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