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獨／龜山島上午連4震 氣象局回應了
中央氣象局上午10點前後在宜蘭龜山島附近連續觀測到4次小區域有感地震，宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級。氣象局說，龜山島為火山島，附近地震發生機率向來就比較高，可能是剛好4起地震發生比較接近，目前無發現特殊狀況。
氣象局上午9時38分發布，在宜蘭縣政府東北東方25.3公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6有感地震，地震深度8公里。
隨後在上午9時51分發布小區域有感地震報告，在宜蘭縣政府東北東方23.4公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.0地震，地震深度8公里。
氣象局在上午9時53分又發布小區域有感地震報告，地點在宜蘭縣政府東北東方23.4公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.6公里。
氣象局也在上午10時10分發布小區域有感地震報告，地點在宜蘭縣政府東北東方25.6公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.0地震，地震深度8.6公里。
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