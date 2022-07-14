藥廠志工日北中南串聯「做環保」 回饋社會愛心翻倍

環境保育一直是人類面臨的重大議題，國際藥品大廠艾伯維鼓勵員工做志工，希望提倡愛護環境的理念，近期舉辦了北中南串聯3場友愛環境的志工活動。

艾伯維公關處長甯瑋瑜表示，艾伯維一直都相當重視「社會回饋」，因此不僅提供「志工假」鼓勵員工，並且只要員工個人捐款給社福單位多少金額，總公司也會再捐同等的金額，讓愛心翻倍。

甯瑋瑜說表示，台灣艾伯維今年原本預期要達到3成的員工投入志工活動，但最後有3成8的員工都紛紛投入志工行列，是相當好的成果；同時，過去艾伯維舉辦的志工活動因為都要走入機構、學校等等，因為要與住民、學生互動，疫情關係便選擇以環境保育作為主題。

艾伯維北中南3場的志工活動，有清除外來種植物、淨溪、環境維護等任務。 艾伯維藥品總經理魏瑞瑪說，始於2014年的「無限可能志工周」已成為公司傳統。今年六月底至七月初，50 多國、數千名員工與非營利組織和社區夥伴攜手合作，以實際行動回饋在地社區。

北部於大安森林公園宣導不餵食野生動物，並彎腰清除外來種植物—銅錢草。有著圓圓葉片的銅錢草，雖是花市中常見的盆栽主角，卻也是繁殖力強的外來種植物，影響原生植物繁衍，清除時需耐心的沿著走莖挖除。

中部則是前進台中筏子溪淨溪，筏子溪流經台中市區，在荒野保護協會志工的帶領下，艾伯維員工走下河床，親身感受到河床上卡滿垃圾的破壞力。僅3小時的時間內，就撿拾了多達1百多公斤的垃圾。

甯瑋瑜表示，艾伯維過去也曾有淨灘活動，但從垃圾源頭的「淨溪」開始，其實比到尾端「淨灘」更重要，也減少垃圾自溪流入海洋時造成的環境破壞。

最後，南部則是前進因少子化廢校、現為生態教育基地的台南水雲國小，協助認養國小的荒野保護協會志工整理環境。平日駐點的志工人手不足，清掃、維護環境得花費許多時間，艾伯維員工們的熱情加入，運用協會志工收集的二手地墊，於3小時內鋪好校舍旁的一條長達百公尺的小徑。

艾柏維藥品員工洪仁杰說，自己常到大安森林公園遛小孩，但志工日當天如同以另外一個視角認識大安森林公園，才知道公園裡有螢火蟲復育區等豐富生態，也才知道不經意餵食鴿子、松鼠帶來的危害。