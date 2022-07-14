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台灣好行埔里線上午首發通車 串連台中高鐵站與火車站
台灣好行埔里線上午正式通車，未來每天12班讓埔里成為南投縣內交通樞紐，將串連台中火車站與台中高鐵站，經牛耳石雕公園、崎下、榮民醫院及仁愛公園等站，接駁清境、合歡山及日月潭等觀光景點，立委許淑華也宣布今年8月期待今年第3條台灣好行集集線能早日迎來通車典禮。
縣長林明溱表示，自己出身集集小鎮，如今埔里終於成為南投的觀光大鎮，近來疫情已逐漸緩和，加上進入暑假期間，台灣多處地區屬於高溫炎熱，除了到山區避暑之外，就屬埔里氣候宜人非常適合優閒出遊，加上埔里鎮具有各式各樣花卉、各種農特產外，埔里酒廠更是台灣第一座以酒文化為主題所籌設的博物館，兼具觀光與農業的新市鎮。
立委許淑華說，繼溪頭、埔里後，加上集集線，順利爭取拓展3條台灣好行路線通車，期待未來南投縣公共運輸路網建構完成後，將以客運強化南投與中部地區的高鐵及鐵路鏈結與發展，長期目標是促使捷運進入南投，使之升級為國際級觀光都市。
許淑華表示，隨著台灣好行溪頭B線15路已於上月正式通車，連接彰化高鐵站至溪頭，台灣好行埔里線的通車，更將拓展南投縣觀光新契機，擴大縣民生活圈交通網絡，不再只是前往觀光景點的交通工具，透過埔里線每日12班次的運行，讓南投能恢復以往的觀光熱潮，帶動區域內經濟活動。
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