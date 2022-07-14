文博遶境首波開放7遊程 張學良幽禁故居壽山小白宮揭祕

高雄市文化局今天公布「文博遶境」首發7條遊程，7月25日中午12點在台灣設計設計台灣官網 https://twdesign.tw/，搶先開放註冊預約，各場次參與名額有限，8月6日首發團陸續出團。有些遊程如張學良幽禁故居、雄鎮北門之南北兵房等，不僅是首度開放，也可能是唯一一次開放。

文博遶境30條遊程，將安排在8至10月期間。文化局長王文翠表示，針對8月優先起跑的首發團，帶領大家踏查哈瑪星的百年現代化歷程，從左營舊城到鳳山新城」並一探日治時期的庶民生活等，其中有許多是高雄珍貴的有形和無形文化資產。

「世紀之謎首度公開 張學良幽禁故居／雄鎮北門之南北兵房 限時開放」的壽山小白宮首發場次，也在預約行列中，名額有限，這次將走過壽山清代砲台到現代的軍事布防，並首度開放參觀張學良故居，來看1949年張學良囚禁歲月的港都風光。

文化局表示，「鐵道迷快筆記！全台唯一保留完整聯鎖裝置首度公開 北號誌樓一日號誌員召集令！」會走訪舊打狗驛故事館，聆聽高雄經濟及城市發展交通動脈─臨港線的故事，並手作體驗電氣路牌杯墊，接著再到北號誌樓看全台保留最完整的傳統機械電氣操作聯鎖裝置。

「激推！高雄偽出國真貴族之旅 和食∙劍道全都包」、「悠游百年哈瑪星時光廊道」兩條路線，將化身日治時期貴族，享受當時的華族大谷光瑞別墅逍遙園、金融旅社貴族套餐以及武德殿劍道體驗；或是至古今對照90年前港勢博物館會場，走訪愛國婦人會館、紅磚街屋、哈瑪星貿易商大樓，享受哈瑪星的老派浪漫。

遊程「左營舊城翻轉時空新體驗 高科技互動裝置帶你玩最夯的沉浸式之旅」、「穿越時空大變身！COSPLAY體驗走訪鳳山新城」，高雄在清代在左營與鳳山各有一城，舊城新城書寫著這個城市曾經最精華的歷史，在左營舊城見城館透過高科技互動裝置，穿越時空300年，再到鳳山新城玩轉cosplay，穿著清代官服鳳儀書院辦公去。

「守著滄海桑田變幻的諾言，走讀高雄濱海線的環境與人文變遷紀事」則是從高雄梓官、茄萣、永安一路吹著海風往南走，看著高雄海線歷史的發展軌跡，也見證著漁村老屋風華的興衰，邊走邊聽高雄海味故事，走一趟海海人生。