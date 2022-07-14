快訊

高雄某高中爆女師被學生性騷 反遭議論「被摸一下會怎樣」幾近崩潰

教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置

又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」16日登場

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
立委洪申翰（左二）特別強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。記者季相儒／攝影
立委洪申翰（左二）特別強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。記者季相儒／攝影

「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會由生態專業社群及立委洪申翰國會辦公室等產學民界合作辦理，透過生態檢核及相關環境治理作法上的溝通經驗，進一步探討交流自然解方後續推動與實踐的路徑及方法，以回應目前國家於經濟發展、環境治理、公共工程執行與生態環境間權衡的挑戰。

立委洪申翰特別強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。奠基於 7/16（六）產官學界首次共學研討會，接下來要一同將自然解方定位為協助國家基礎建設轉型重要的解決方案，讓環境永續與經濟發展不該是零合對立，而是在生態系服務的概念下，讓環境、社會、經濟等面向都被涵蓋與共榮，提高國家面對各種挑戰的韌性與能力。

洪申翰

延伸閱讀

馬祖買不到清冠一號 中央提解方：衛生所就可領藥

買不到清冠一號 綠營連江黨部籲縣府應積極規劃

電價漲 綠委：繼續鎖死電價就是擴大劫貧濟富

多次挺台！蕭美琴會NBA球星坎特 雙橡園共進牛肉麵

相關新聞

貢寮卯澳漁港要道橋樑封閉改建 明起改走北部濱海公路

卯澳漁港是貢寮區著名景點，但前往的主要道路福興街上兩座橋梁-福興橋和福連橋已經侵蝕嚴重、必須改建，新北養工處表示，兩橋梁...

40歲女染疫康復痰咳不完 中醫師曝3招改善長新冠

40歲的林小姐今年5月初確診新冠肺炎時，出現發燒、喉嚨痛等症狀，解隔離後雖已呈陰性，但只要講話時吹到風或接觸冷氣就不斷咳...

兩周高溫新北送醫9人 下周體感44度再破表

連日來的高溫讓民眾大呼吃不消，新北市消防局統計近兩周就有9人因高溫氣候中暑送醫急救，下周體感溫度將達44度，消防局提醒民...

龜山島連4震 上午10時10分規模4.0 最大震度2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時38分，在宜蘭縣政府東北東方25.3公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模...

結合沙花光三雕之美 2022八里城市沙雕展8月13日開展

八里城市沙雕展是八里每年盛會，今年活動將於8月13日正式開展，新北高灘處表示，今年有別以往結合沙、花、光三雕，並以「光合...

不只悠遊國旅補助 住環保旅店綠點再加碼優惠200元

交通部觀光局「悠游國旅」補助15日起跑，環保署也推出綠色旅遊、綠點加碼補助。民眾111年7月15日至12月15日期間，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。