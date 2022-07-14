「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」16日登場

「從生態檢核到自然解方：跨領域實務挑戰」研討會由生態專業社群及立委洪申翰國會辦公室等產學民界合作辦理，透過生態檢核及相關環境治理作法上的溝通經驗，進一步探討交流自然解方後續推動與實踐的路徑及方法，以回應目前國家於經濟發展、環境治理、公共工程執行與生態環境間權衡的挑戰。

立委洪申翰特別強調，國家基礎建設的轉型是面對淨零的重中之重，在這之中更需要自然解方的協助。而國發會作為國家重大基礎建設審查與督導考核的角色，勢必需要盤點接下來較長尺度的時間軸裡，國家將面對的氣候風險與社會挑戰。奠基於 7/16（六）產官學界首次共學研討會，接下來要一同將自然解方定位為協助國家基礎建設轉型重要的解決方案，讓環境永續與經濟發展不該是零合對立，而是在生態系服務的概念下，讓環境、社會、經濟等面向都被涵蓋與共榮，提高國家面對各種挑戰的韌性與能力。