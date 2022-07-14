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40歲女染疫康復痰咳不完 中醫師曝3招改善長新冠

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中醫師王俊潔表示，許多民眾染疫康復後出現長新冠症狀，造成生活不便，建議透過飲食、適量運動及中醫調理等3方式進行改善。圖／新板翰醫堂診所提供
中醫師王俊潔表示，許多民眾染疫康復後出現長新冠症狀，造成生活不便，建議透過飲食、適量運動及中醫調理等3方式進行改善。圖／新板翰醫堂診所提供

40歲的林小姐今年5月初確診新冠肺炎時，出現發燒、喉嚨痛等症狀，解隔離後雖已呈陰性，但只要講話時吹到風或接觸冷氣就不斷咳嗽，咽中有痰無法咳出，深怕引起他人異樣的眼光，嚴重影響生活品質，也讓她情緒焦慮、不易入睡，經過中醫調養後，身體才逐漸恢復原狀。

不少染疫者康復後出現「長新冠」症狀，根據世界衛生組織（WHO）統計，長新冠多發生在染疫後3個月內出現，症狀會持續至少2個月，常見包括倦怠、咳嗽、呼吸不暢、頭痛、嗅味覺喪失、腹瀉、失眠等，甚至有腦霧、注意力不集中、思考緩慢、精神疲倦、思緒混亂等。

新板翰醫堂診所中醫師王俊潔說，建議透過飲食、適量運動及中醫調理等3方式，能改善新冠後遺症症狀。每天飲食須補充足夠熱量，建議少量多餐，並補充維他命A、C、D與優質蛋白質，飲食以清淡、易消化的食物為主，盡量減少燒烤油炸物、辛辣刺激等容易讓身體發炎的食物。

王俊潔表示，康復後可逐漸進行低強度的有氧運動，訓練休息已久的心肺，提升免疫力、增加代謝、降低發炎、增加腦部認知功能。注意不要過度出汗，適度訓練及微微出汗的運動即可。

王俊潔指出，以中醫理論認為，康復者雖不適感減輕，但其實餘邪仍有可能潛伏在體內，此時體質上容易出現氣陰兩虛、肺脾氣虛的症狀，如低熱、乾咳、喘、疲倦、腹瀉、胸悶等長新冠的發生，中醫根據不同體質和症狀調理，恢復體內「正氣存內，邪不可干」的平衡狀態。

坊間流傳「染疫後可持續服用清冠一號」，王俊潔說，清冠一號是用於治療確診輕症及中症，減緩不適並降低重症風險，非用於預防保健，不建議長新冠或是無確診輕症民眾繼續服用清冠一號，其中的黃芩、魚腥草、北板藍根、薄荷，藥性都較為寒涼，過度服用恐造成腸胃不適。

王俊潔表示，民眾在家自己也能簡單製造作的漢方養生茶，如黃耆紅棗枸杞湯，可以幫助提振精神，補充元氣，可以每日飲用，但須注意份量，不建議取代開水大量飲用，因黃耆紅棗枸杞湯擁有很好的補虛與補氣功效，但這3種中藥材屬於溫熱性，喝多了容易上火。

中醫 長新冠

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