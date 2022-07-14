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貢寮卯澳漁港要道橋樑封閉改建 明起改走北部濱海公路
卯澳漁港是貢寮區著名景點，但前往的主要道路福興街上兩座橋梁-福興橋和福連橋已經侵蝕嚴重、必須改建，新北養工處表示，兩橋梁明起拆除改建，橋樑及福興街部分道路將封閉3個月，提醒民眾提早改走北部濱海公路，或利用福興橋旁停車廣場迴轉抵達卯澳漁港。
養工處說明，卯澳漁港在旅遊界極負盛名，是貢寮在地著名景點，當地的福興街是通往漁港的主要道路，但街上兩座橋梁福興橋和福連橋，使用年限久遠已不可考，又因鄰近海邊，鋼筋混凝土鏽蝕嚴重，氯離子含量已超過標準必須改建。
養工處指出，福興橋和福連橋拆除重建工程，將從明日起至10月20日止，期間全線道路封閉，請用路人提前改走北部濱海公路，或利用福興橋旁停車廣場迴轉，即能抵達卯澳漁港。
養工處補充，轄內橋梁每月都會一次經常巡查，以掌握橋體結構狀況，每二年則有一次定期安全檢測；另在遇到重大事故、地震或颱風後，還會有橋梁特別檢測，以提早發現橋梁潛在危險，並提前施作適當處置，一切都為保障民眾通行安全，提升通行便利性。
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