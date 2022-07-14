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結合沙花光三雕之美 2022八里城市沙雕展8月13日開展

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「親吻花語」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「親吻花語」。圖／新北高灘處提供

八里城市沙雕展是八里每年盛會，今年活動將於8月13日正式開展，新北高灘處表示，今年有別以往結合沙、花、光三雕，並以「光合希望」為主題，盼疫情下為人們帶來希望，目前沙雕師們正投入雕刻創作中，歡迎民眾開展後一睹沙雕及八里水岸之美。

高灘處說明，八里城市沙雕展至今將邁入第五年，而今年有別以往，特別將「光雕」和「花雕」融入於沙雕作品中，沙雕周圍也精心佈置了七彩繽紛的景觀草花及小碎燈步道，期望打造有如異國風情般的沙雕花園。

高灘處指出，今年展覽以「光合希望」為主題，策展理念發想來自全球經歷了新冠疫情長期干擾肆虐，讓許多人們感到不安和無奈，因此想邀請民眾一起來八里許下對未來的期盼希望，讓希望的種子在八里的煦煦陽光下發芽，行光合作用、成長茁壯。

民眾林小姐表示，家裡小朋友很喜歡沙雕，所以暑假時全家人都會到八里走走，去年因為疫情停辦比較可惜，但很開心今年會再次舉辦八里城市沙雕展，知道消息後非常期待。

高灘處表示，今年展欄中除包含沙、花、光三雕合一的主雕「舞動八里」，入口意象「光合希望」也是展覽一大看點，總共展出16座沙雕，而為讓大家能和沙雕有更親近互動，開展後每天都會發放限量的許願卡供民眾寫下願望，且可親手掛在主題沙雕上。

另外，周圍還有布置多座絢麗的光雕裝置，以及占地近2000平方公尺的景觀花海，再配上八里水岸悠悠美景，讓民眾可感受日夜不同的河岸風情。

高灘處提到，入園免門票，民眾欲前往可搭乘捷運至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達；自行前往者可導航搜尋「八里左岸公園」。

2022八里城市沙雕展8月13日開展，作品「祈願之城」雕工細膩。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，作品「祈願之城」雕工細膩。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師創作出將從沙雕中跳出的生動獅子。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師創作出將從沙雕中跳出的生動獅子。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「祈願之城」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「祈願之城」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「熊抱」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師正投入雕刻創作「熊抱」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師以沙雕致敬世界名畫「拾穗」。圖／新北高灘處提供
2022八里城市沙雕展8月13日開展，沙雕師以沙雕致敬世界名畫「拾穗」。圖／新北高灘處提供

沙雕 八里 疫情

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