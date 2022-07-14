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兩周高溫新北送醫9人 下周體感44度再破表
連日來的高溫讓民眾大呼吃不消，新北市消防局統計近兩周就有9人因高溫氣候中暑送醫急救，下周體感溫度將達44度，消防局提醒民眾盡量待在室內等避暑措施，以免身體不適。
新北市消防局統計，過去兩周連日的高溫氣候，已經有9人因此熱中暑送醫急救，所在區域分布淡水、新莊、永和等8行政區，年齡多介於45至89歲之間，令有1名兩歲幼童也因高溫不適送醫。
新北市本周雖然已經很熱，但仍不是最熱，中央氣象預報顯示，本周最高溫為36度、下周將達37度，體感高溫也將從今天39度、飆升到下周一的44度，消防局因此提醒民眾務必防範高溫產生不適。
新北市消防局表示，當縣市氣溫達到36度，民眾需避免非必要戶外活動。室內保持通風、涼爽採取降溫措施。關懷老人、小孩及弱勢族群遠離高溫環境。記住防熱傷害3保：保持涼爽、保持喝水、保持警覺、防熱傷害5裝備：太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳。
消防局提醒，當身體發生疑似熱傷害症狀時，民眾務必立即進行熱傷害急救5步驟蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫。
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