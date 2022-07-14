南部水氣增午後注意較大雨勢 明起大台北恐達37度

中央氣象局表示，因南方雲系北移帶來水氣，南部及東南部地區斷斷續續有陣雨出現，而其他地區影響不大，還是為多雲到晴的天氣，感受高溫炎熱。午後在各山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中南部地區及各山區有較大雨勢出現的機率。

溫度方面，氣象局預估白天各地高溫普遍為33至35度，局部地區溫度還會再更高一些，在大台北及宜蘭、花蓮地區可能來到36度以上，而花蓮縱谷甚至可能連續達到38度左右，近中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局也預估，明天起至18日受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區並有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率。