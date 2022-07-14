龜山島連4震 上午10時10分規模4.0 最大震度2級

全球與新冠肺炎疫情「纏鬥」近3年後，不少國家解封邊境，歡迎外國觀光客造訪，像是日本目前開放團客入境、南韓入境免隔離等。 台灣從6月15日起入境居家檢疫天數放寬為3+4，7月14日起，更開放國人入境免PCR，讓國外旅遊更方便。不過，好久沒有好好玩一下，對於「出國」這檔事可能變得有點陌生，《聯合新聞網》來帶你預習一下9項出國前的準備工作，並提供「旅遊簡易清單」檔案下載勾核確認喔！

2022-07-14 10:04