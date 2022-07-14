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龜山島連4震！上午9時51分規模4.0 最大震度2級

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龜山島連4震 上午10時10分規模4.0 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局上午10時10分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局上午10時10分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時38分，在宜蘭縣政府東北東方25.3公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6有感地震，地震深度8公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級。

中央氣象局接著於上午9時51分發布小區域有感地震報告，在宜蘭縣政府東北東方23.4公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.0地震，地震深度8公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級。

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時53分在宜蘭縣政府東北東方23.4公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.6公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級。

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午10時10分在宜蘭縣政府東北東方25.6公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.0地震，地震深度8.6公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級。

中央氣象局上午9時51分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局上午9時51分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站

中央氣象局上午9時53分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局上午9時53分發布小區域有感地震報告。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時38分，在宜蘭縣政府東北東方25.3公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6有感地震，地震深度8公里。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時38分，在宜蘭縣政府東北東方25.3公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6有感地震，地震深度8公里。圖／取自氣象局網站

地震 宜蘭

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