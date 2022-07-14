國旅推升恆春半島旅宿滿房 警估周末單日總車流3.2萬輛

疫情趨緩，暑假出遊旺季，國旅補助15日起開跑，屏鵝公路近兩周，行駛台一線到墾丁、台東旅遊湧現大量車潮，加上16、17日國旅補助推升下，恆春半島滿房由墾丁外溢到恆春市區，加上往台東旅遊人潮，屏東縣警局預估，本周末水底寮南下、北上車潮，單日將大於3.2萬輛次，達過年次高峰水準，強化交通疏導。

屏東縣警局指出，7月9日周六，水底寮南下總車流量達3萬0820輛次，10日北上車流量3萬0129輛次，高於今年端午連假南下北上單日最高車流量，加上16、17日，國旅補助推升，恆春半島滿房情形由墾丁外溢到恆春市區，加上台東地區旅次推波下，預估本周六日南下及北上的車潮均大於3萬2000輛次，達過年次高峰車流量。

警方表示，針對水底寮易壅塞路段，周六上午8點起啟動南下調撥車道，周日下午14點啟動北上調撥車道，並規畫「交通快速疏導部隊」在各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

警方預判南下車潮在周六8時至15時、北上車潮在周日中午12時至20時達最高峰，建議北返用路人錯開上開時段出發，以減少壅塞在道路上的時間。

另外，台一線種樹百里2.0計畫，屏鵝公路管線地下化與植栽改善工程，又遇到暑假出遊旺季，影響交通壅塞，警政署長12日周二南下會同相關單位會勘後，警方指出，台一線施工路段與公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段在暑假假日期間應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。